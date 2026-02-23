Ngày 23/2, lãnh đạo UBND xã Bình An cho biết, lực lượng chức năng vừa trục vớt xe ô tô con và thi thể hai nạn nhân (một nam, một nữ) tại khu vực kênh Văn Phong (đoạn qua thôn Phú Lạc, xã Bình An).

Danh tính các nạn nhân được xác định là anh Châu Văn B. (25 tuổi, trú xã Kbang) và chị Trịnh Thị Ngọc H. (31 tuổi, trú xã Kon Gang), cùng tỉnh Gia Lai.

Lực lượng chức năng tiến hành trục vớt phương tiện. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h30 cùng ngày, người dân phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt tại cống thoát nước ở kênh Văn Phong nên báo lực lượng chức năng.

Ngay sau đó, lãnh đạo xã Bình An đã cử lực lượng công an cùng các đơn vị liên quan đến hiện trường xác minh.

Kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện thêm một xe ô tô con hiệu Kia Morning, biển kiểm soát 51F-708.XX cách vị trí phát hiện thi thể người đàn ông khoảng 100m.

Nhận định có thể còn nạn nhân khác, chính quyền xã Bình An đã phối hợp với Xí nghiệp Thủy lợi 5 (đơn vị vận hành đập Văn Phong) đề nghị tạm ngăn nước để mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thi thể một phụ nữ cách hiện trường ban đầu khoảng 500m.

Kênh nước nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: CTV

Theo lãnh đạo UBND xã Bình An, kết quả xác minh ban đầu cho thấy, xe ô tô Kia Morning xuất phát từ xã Hoài Ân (Gia Lai) vào lúc 22h ngày 20/2 (tức mùng 4 Tết), di chuyển đến xã An Khê (Gia Lai).

Khi đến khu vực trên, do tài xế không quen đường, lại vào cua gấp nên xảy ra tai nạn dẫn đến tử vong.

Hiện lực lượng chức năng đã trục vớt thi thể 2 nạn nhân và phương tiện liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.