Theo thông tin từ UBND xã Tân Gianh, khoảng 11h20 cùng ngày, tại Km12 Quốc lộ 12A, ô tô 7 chỗ mang BKS 73A-314.xx do ông T.T.L. (SN 1973, trú thôn Kim Sơn, xã Đồng Lê) điều khiển đã va chạm với xe máy BKS 73E1-453.xx do anh N.V.Ph. (SN 1994, trú thôn Chợ Cuồi, xã Tuyên Hóa) cầm lái, lưu thông theo hướng ngược lại.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe máy ngoài anh Ph. còn có 3 người gồm cháu Phạm Bình A. (SN 2019), cháu Phạm Hoài A. (SN 2016) và bà Hoàng Thị Ch. (SN 1966), cùng trú tại thôn Chợ Cuồi, xã Tuyên Hóa.

Vụ tai nạn đã khiến cháu Phạm Bình A. tử vong tại chỗ; anh Ph., bà Ch. và cháu Phạm Hoài A. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Trị.

Tại hiện trường, đầu xe máy vỡ nát, còn ô tô hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn tại xã Tân Gianh. Ảnh: CTV

Trước đó, vào khoảng 8h cùng ngày, vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và mô tô xảy ra tại Km123H+700 Quốc lộ 12A, đoạn qua bản K-Vi, xã Dân Hóa.

Xe đầu kéo mang BKS UN-1829 kéo theo rơ-moóc BKS UN-1856 do một người đàn ông quốc tịch Lào điều khiển, lưu thông theo hướng Khe Ve – Cha Lo, đã va chạm với mô tô BKS 73K1-219.xx do anh Hồ Nh. (SN 2010, trú bản K-Ai) điều khiển, chở theo anh Hồ X. (SN 1996, trú bản Ôốc) đi chiều ngược lại.

Vụ va chạm khiến anh Hồ Nh. tử vong tại chỗ; anh Hồ X. bị thương nhẹ.