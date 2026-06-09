Quảng Ngãi:

XEM CLIP (Nguồn Công an xã Thọ Phong): Tài xế vượt ẩu làm gãy gác chắn tàu hỏa

Ngày 9/6, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã mời tài xế Nguyễn Văn T. đến trụ sở làm việc để làm rõ hành vi điều khiển xe tải vượt rào chắn đường ngang, gây hư hỏng thiết bị an toàn đường sắt.

Trước đó, khoảng 11h10 ngày 7/6, tại đường ngang cảnh báo tự động Km914+990, thuộc khu gian Bình Sơn - Đại Lộc (xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi), xe tải biển số 61C-155.xx lưu thông qua khu vực giao cắt giữa đường bộ và đường sắt.

Thời điểm này, hệ thống cảnh báo tự động đã hoạt động, chuông kêu, đèn đỏ nháy sáng và cần chắn đang hạ xuống để chuẩn bị cho tàu đi qua. Tuy nhiên, tài xế xe tải vẫn điều khiển phương tiện vượt qua đường ngang.

Cú va chạm khiến một chốt an toàn của cần chắn bị gãy, dây điện cấp nguồn cho đèn tín hiệu trên cần gác bị đứt. Sau khi xảy ra sự việc, tài xế tiếp tục điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường.

Công an làm việc với tài xế Nguyễn Văn T. Ảnh: Q.N

Nhận tin báo, Phòng CSGT đã vào cuộc xác minh, xác định người điều khiển phương tiện là ông Nguyễn Văn T. và mời lên làm việc. Tại cơ quan công an, tài xế T. thừa nhận hành vi vi phạm.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, đơn vị đang lập hồ sơ xử lý tài xế về hai hành vi: điều khiển ô tô vượt rào chắn đường ngang khi chắn đang dịch chuyển và điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ làm hư hỏng cần chắn tại đường ngang.

Với các hành vi trên, tài xế có thể bị phạt tổng cộng hơn 40 triệu đồng, bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Ngoài ra, người vi phạm buộc phải khắc phục tình trạng ban đầu của cần chắn và hệ thống điện bị hư hỏng.