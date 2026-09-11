Ngày 11/9, Công an tỉnh An Giang cho biết đang điều tra, làm rõ vụ xe máy tông một chiến sĩ CSGT tỉnh bị thương nặng.

Trước đó, khoảng 15h15 ngày 10/9, Tổ công tác thuộc Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 63, đoạn qua ấp An Bình, xã Bình An, tỉnh An Giang.

Công an tỉnh An Giang khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an tỉnh An Giang

Lúc này, Thiếu tá Trần Ngọc Nam, cán bộ tổ tuần tra, phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 68AC-015.01 không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, người này không chấp hành hiệu lệnh mà tiếp tục tăng ga, lao vào vị trí Thiếu tá Nam đang đứng.

Vụ va chạm khiến Thiếu tá Nam và người điều khiển xe máy bị thương nặng. Cả hai sau đó được lực lượng chức năng đưa đến Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang cấp cứu. Qua xác minh, người điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 68AC-015.01 là Nguyễn Minh Nhân (SN 2005, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang).

Bước đầu, Công an tỉnh An Giang xác định hành vi của Nhân có dấu hiệu của tội “Chống người thi hành công vụ”.

Phòng CSGT đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang và Công an xã Bình An tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.