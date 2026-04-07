Ngày 7/4, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Bùi Văn H. (21 tuổi, trú xã Lạc Sơn) về hành vi Chống người thi hành công vụ. Đồng thời, công an tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện khi tham gia giao thông.

Bùi Văn H. bị tạm giữ về hành vi “Chống người thi hành công vụ”. Ảnh: CACC

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 6/4, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường thuộc địa bàn xã Quyết Thắng, tổ công tác Phòng CSGT Công an tỉnh phát hiện 3 người đi chung một xe máy BKS 28B1-326.xx, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: CACC

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, người điều khiển là Bùi Văn H. không chấp hành và bỏ chạy.

Sau đó, H. quay đầu xe, tăng ga, tông thẳng vào Đại úy Vũ Huy Thành đang làm nhiệm vụ, khiến người này bị gãy xương cẳng chân trái.

Ngay sau vụ việc, lực lượng chức năng khống chế các đối tượng, đưa Đại úy Thành đi cấp cứu.

Kết quả kiểm tra cho thấy, H. vi phạm nồng độ cồn 0,755mg/l khí thở, chưa có giấy phép lái xe dù đủ tuổi, đồng thời, chở quá số người quy định và không đội mũ bảo hiểm.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương và Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ thăm hỏi Đại úy Vũ Huy Thành. Ảnh: CACC

Sáng 7/4, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương và Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn, đồng thời biểu dương tinh thần dũng cảm, trách nhiệm của Đại úy Thành trong quá trình thi hành công vụ.