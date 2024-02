Sáng 18/2, cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Thành (SN 2001, trú thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Theo cơ quan điều tra, khoảng 14h20 ngày 15/2, tổ tuần tra kiểm soát an toàn giao thông của Công an huyện Đức Thọ có 3 cán bộ làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn tại Km372+500 QL15A đoạn qua địa bàn Đức Thọ. Tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng xe máy BKS 38H1 - 268.10 do Nguyễn Tuấn Thành (SN 2001, trú thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn).

Thành bị khởi tố về tội "chống người thi hành công vụ". Ảnh: CACC

Tuy nhiên, Thành không chấp hành hiệu lệnh, mà vượt chốt đo nồng độ cồn, điều khiển xe máy đâm thẳng vào CSGT Trần Đức Thuận khiến anh ngã xuống đường, bị thương tích ở vùng đầu đưa đi cấp cứu.

Xe máy do Thành điều khiển. Ảnh: CACC

Theo lãnh đạo CSGT Công an huyện Đức Thọ, tổ công tác sau đó tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và Thành không vi phạm. Làm việc với cơ quan điều tra, Thành khai do xe máy có "độ" thêm một số phụ kiện, sợ bị xử phạt nên gây ra vụ việc.

Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.