Ngày 17/5, Công an xã Diễn Châu (Nghệ An) cho biết đã triệu tập P.M.Q. (22 tuổi, trú xóm Ngọc Minh, xã Diễn Châu) để làm rõ hành vi hành hung một cô gái tại quán bida trên địa bàn.

P.M.Q. làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Diễn Châu

Theo trình bày của chị N.T.P. (21 tuổi, trú cùng địa phương), do mâu thuẫn tình cảm, khoảng 16h25 ngày 14/5, chị bị Q. dùng tay, chân đánh gây thương tích khi đang ở một quán bida.

Hình ảnh từ camera an ninh của quán cho thấy, khi chị P. đang ngồi tại quầy thu ngân, Q. đi vào, túm tóc và tát vào mặt nạn nhân.

Q. túm tóc, đánh tới tấp chị P. tại quán bida. Ảnh cắt từ clip

Mặc dù được những người có mặt can ngăn, nam thanh niên vẫn kéo chị P. ra khu vực bàn bida, ghì xuống sàn rồi liên tục dùng tay, chân đánh vào người nạn nhân. Sau khi đi ra cổng quán, Q. còn quay lại tiếp tục hành hung cô gái.

Clip ghi lại sự việc sau đó được đăng tải lên mạng xã hội, thu hút nhiều lượt chia sẻ và gây bức xúc dư luận.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.