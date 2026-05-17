Ngày 17/5, trên mạng xã hội xuất hiện các clip ghi lại cảnh 2 cô gái bị chặn đánh trong đêm, gây xôn xao dư luận. Vụ việc được cho là xảy ra vào khoảng 23h35 ngày 16/5, trước số nhà 273 đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh (TP Hà Nội).

Hình ảnh cô gái bị hành hung. Ảnh cắt từ clip

Theo nội dung clip, thời điểm xảy ra vụ việc, một nhóm thanh niên đang đưa hành lý lên 2 ô tô tại khu vực trên.

Ít phút sau, hai cô gái đi xe máy xuất hiện và bị một nam thanh niên chạy bộ cùng một người khác đi xe máy đuổi theo, sau đó xảy ra xô xát ngay trên đường.

Đáng chú ý, trong clip, một cô gái liên tục kêu lớn: “Em có làm gì anh đâu mà anh đánh em thế?”.

Dù cố chạy quanh nhóm nam thanh niên đứng gần 2 ô tô để cầu cứu, cô gái vẫn tiếp tục bị hành hung.

Trên mạng xã hội, một số bình luận cho rằng nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc hai nam thanh niên đi xe máy bám theo, trêu ghẹo hai cô gái. Do đường vắng, trời tối và đã khuya nên hai cô gái không đáp lại, đồng thời tỏ thái độ khó chịu.

Sau đó, một nam thanh niên được cho là đã chặn đầu xe, để người ngồi sau nhảy xuống hành hung hai cô gái.

Chiều 17/5, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Xuân Đỉnh cho biết công an phường đang xác minh vụ việc và sẽ thông tin cụ thể khi có kết quả.