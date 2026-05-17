Theo thông tin ban đầu, vào lúc 7h42 ngày 17/5, Công an phường Linh Xuân (TPHCM) nhận được tin báo cháy tại căn nhà nằm trên đường 4, khu phố 60, phường Linh Xuân.

Hiện trường vụ việc đang được lực lượng chức năng phong tỏa nghiêm ngặt. Ảnh: HC

Ngay sau đó, lực lượng Công an phường đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) và lực lượng an ninh cơ sở (ANCS) nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy.

Qua kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một thanh niên đã tử vong bên trong phòng ngủ căn nhà. Nạn nhân được xác định là anh N.M.Kh (20 tuổi, ngụ tại địa chỉ trên).

Hiện Công an TPHCM đã có mặt để phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ vụ việc.



