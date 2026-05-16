Liên quan vụ việc gây mất an ninh trật tự tại phố Hoàng Cầu, ngày 16/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ vụ việc.

Tối 15/5, mạng xã hội lan truyền nhiều video, hình ảnh ghi lại cảnh hai nhóm nam, nữ xô xát trên vỉa hè trước tòa nhà số 169 phố Hoàng Cầu.

Theo xác minh, vụ việc xảy ra khoảng 23h ngày 14/5, xuất phát từ mâu thuẫn trong thang máy của tòa nhà. Hai bên sau đó lời qua tiếng lại rồi lao vào ẩu đả, khiến nhiều người chứng kiến hoảng sợ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Đống Đa đã xác minh, rà soát và làm rõ những người liên quan.

Chiều 15/5, lực lượng chức năng đưa 6 người liên quan gồm: N.H.M (SN 1982), P.V.D (SN 1982), N.T.T (SN 1984), N.T.T (SN 1989), V.H.L (SN 2001) và N.G.H (SN 2001) về trụ sở để lấy lời khai, phục vụ điều tra.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án để tiếp tục làm rõ vai trò, hành vi của từng cá nhân liên quan trong vụ ẩu đả này.