Ngày 7/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Hùng Quân (32 tuổi, ngụ phường Phú Nhuận) cùng hai đồng phạm để điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Vu khống”, liên quan vụ “gài” ma túy vào xe taxi của đồng nghiệp.

Công an bắt giữ 3 đối tượng liên quan vụ gài ma túy vào ô tô để hãm hại người khác. Ảnh: CA

Ngày 16/10, Phòng PC04 Công an TPHCM nhận tin báo qua đường dây nóng về việc một tài xế taxi tàng trữ ma túy tại khu đô thị ở phường Thạnh Mỹ Tây. Kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trong xe của tài xế Lê Ngọc T. có một gói nghi là ma túy.

Tuy nhiên, quá trình xác minh cho thấy đây không phải hành vi của tài xế Lê Ngọc T., mà là một kịch bản được dàn dựng sẵn nhằm hãm hại anh này.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định Phan Hùng Quân cùng hai đồng phạm là Nguyễn Thị Tuyết (33 tuổi) và Trần Thụy Đan Thanh (22 tuổi) đã thực hiện kế hoạch “gài” ma túy vào xe taxi của anh T. để vu khống. Công an đã mời cả ba người cùng anh T. về làm việc và đến nay vụ việc đã được làm rõ.

Công an kiểm tra xe taxi, phát hiện ma túy nhưng tài xế Lê Ngọc T. thực chất là nạn nhân. Ảnh: CA

Theo kết quả điều tra, anh Lê Ngọc T. và Phan Hùng Quân quen biết nhau từ năm 2022, khi cả hai cùng chạy taxi công nghệ. Trong quá trình làm việc, giữa họ phát sinh mâu thuẫn, khiến Quân nảy sinh ý định trả thù.

Đến cuối tháng 2/2025, trong lúc chở khách, Quân nhặt được một gói nilon chứa nhiều viên nén nghi là ma túy. Thay vì giao nộp cho cơ quan chức năng, Quân giữ lại và lên kế hoạch dùng số ma túy này để hãm hại đồng nghiệp.

Từ tháng 3/2025, Quân lắp thiết bị theo dõi hành trình xe của anh T., đồng thời liên hệ với hai người quen là Nguyễn Thị Tuyết và Trần Thụy Đan Thanh, thuyết phục họ tham gia “đóng vai” trong kế hoạch. Ban đầu, Quân bịa ra lý do rằng đang phối hợp với công an điều tra hành vi phạm pháp của anh T. để dụ Tuyết và Thanh giúp bỏ gói ma túy vào hộc bên ghế tài xế, theo đúng kịch bản mà Quân đã dàn dựng sẵn.

Quân nhờ Tuyết và Thanh đóng vai “hành khách”, tạo tình huống làm đổ nước để buộc tài xế tấp vào lề, rồi nhanh tay cài ma túy vào khoang xe.

Trong nhiều tháng, Quân cùng đồng bọn gài ma túy vào xe taxi của anh T. nhưng chưa tố giác, chờ thời điểm thích hợp.

Mới đây, khi việc “gài” đã thành công, Quân tiếp tục theo dõi hành trình xe và ngày 16/10 đã gọi điện tố giác vị trí chiếc taxi chứa ma túy của anh T. cho đường dây nóng công an. Ngay sau đó, Phòng PC04 phối hợp Công an phường Thạnh Mỹ Tây kiểm tra, phát hiện gói nghi ma túy và triệu tập các bên liên quan.

Ban đầu Quân quanh co, nhưng với nghiệp vụ đấu tranh sắc bén, công an đã làm rõ toàn bộ chuỗi hành vi: Quân là người cất giữ ma túy, thuê người bỏ vào xe và vu khống để hãm hại anh T., trong khi Tuyết và Thanh tham gia giúp sức tích cực.