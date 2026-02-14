Ngày 14/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tiến (36 tuổi). Đối tượng trú tại phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ.

Bị can Nguyễn Văn Tiến tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Phú Thọ

Cơ quan chức năng trước đó tiếp nhận đơn tố giác về việc Tiến có hành vi quan hệ tình dục với cháu Đ.T.N.H. (sinh ngày 24/3/2010, trú tại tỉnh Phú Thọ). Nội dung tố giác cho thấy hành vi vi phạm đã xảy ra nhiều lần.

​Căn cứ kết quả xác minh ban đầu, Công an tỉnh Phú Thọ xác định hành vi của Tiến cấu thành tội “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

​Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.