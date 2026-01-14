Ngày 13/1, Công an xã Đông Hải phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long thực hiện quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Văn Vẹn (trú tại phường Duyên Hải) để điều tra về hành vi Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Theo điều tra ban đầu, ngày 5/9/2025, Vẹn cùng bé gái 13 tuổi nhậu tại nhà một người bạn. Đến khoảng 22h cùng ngày, Vẹn đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với bé gái.

Bị can Ngô Văn Vẹn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Sáng hôm sau, khi Vẹn đang chở bé gái đi làm thuê thì bị mẹ của nạn nhân phát hiện sự việc. Gia đình nạn nhân sau đó đã đến cơ quan công an trình báo.

Tại cơ quan điều tra, Vẹn đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.