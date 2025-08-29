Một chương trình học bổng độc đáo đang gây xôn xao cộng đồng sinh viên Hàn Quốc khi Đại học Quốc gia Seoul danh giá (Seoul National University - SNU) công bố “Học bổng leo núi Misan”, trao tặng 700.000 won (khoảng 13 triệu đồng) cho sinh viên hoàn thành đủ 6 chuyến leo núi, bất kể thành tích học tập hay hoạt động ngoại khóa.

Theo thông báo từ Văn phòng Công tác sinh viên SNU, chương trình mở đơn đăng ký từ ngày 8 đến 18/7 cho cả sinh viên đại học và sau đại học. Tiêu chí duy nhất để xét học bổng là sinh viên phải hoàn tất 6 chuyến leo trong danh sách hơn 100 ngọn núi do trường chỉ định. Những ngọn núi có cáp treo không được tính.

Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc) gây sốt khi công bố học bổng leo núi, trao tặng 700.000 won (khoảng 13 triệu đồng) cho sinh viên hoàn thành đủ 6 chuyến leo núi, bất kể thành tích học tập hay hoạt động ngoại khóa. Ảnh: Haeahn architecture

Những sinh viên hoàn thành từ 3 đến 5 ngọn núi vẫn có cơ hội nhận học bổng 300.000 won (khoảng 5,5 triệu đồng). Thời hạn hoàn thành thử thách kéo dài từ đầu tháng 8 đến cuối năm 2025.

Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần, số lượng hồ sơ đăng ký đã lên gần 1.500, vượt xa 70 suất dự kiến trao, tương đương tỉ lệ chọi hơn 1/20. Đây là con số ấn tượng đối với một hình thức học bổng mới mẻ, chứng tỏ sức hút của việc kết hợp giáo dục, thể thao và trải nghiệm thực tế đối với sinh viên hiện đại.

Một cán bộ của SNU nhận xét: “Học bổng này thu hút sinh viên nhờ sự khác biệt, không dựa vào điểm số hay thành tích, mà tập trung vào hoạt động thể chất, rèn luyện sức khỏe và tinh thần. Nó tạo cơ hội để sinh viên khám phá bản thân bên ngoài thư viện và giảng đường”.

Người đứng sau chương trình học bổng độc đáo này là ông Kwon Jun-ha (81 tuổi), Giám đốc Trung tâm Vận tải hàng hóa Iksan và là cựu sinh viên ngành Kinh tế của SNU. Chương trình được gọi là “Học bổng leo núi Misan”, trong đó Misan không phải là tên một ngọn núi cụ thể mà chính là bút danh của ông Kwon.

Ông Kwon chia sẻ rằng ý tưởng học bổng xuất phát từ mong muốn các thế hệ sinh viên hiện nay không chỉ vùi đầu vào sách vở mà còn quan tâm đến sức khỏe thể chất và tinh thần. “Tôi hy vọng các em sẽ tạo ra những ký ức đẹp và hình thành thói quen sống lành mạnh, phát triển trí lực đồng thời với thể lực. Học đại học không chỉ là học trong thư viện mà còn là trải nghiệm và rèn luyện bản thân”, ông nói.

Giới quan sát nhận định, chương trình học bổng “Leo núi Misan” không chỉ đơn thuần là thưởng cho sự cố gắng của sinh viên, mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cân bằng giữa học tập và sức khỏe, giữa tri thức và trải nghiệm thực tế.

Trong bối cảnh áp lực học tập tại các trường đại học Hàn Quốc nói chung và tại SNU nói riêng luôn cao, việc thiết lập một hình thức khuyến khích sinh viên chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Nó góp phần giảm căng thẳng, tăng cường thể lực và phát triển kỹ năng quản lý thời gian, tự lập - những yếu tố thiết yếu cho thành công trong học tập và nghề nghiệp sau này.

Người đứng sau "học bổng leo núi" là ông Kwon Jun-ha (81 tuổi), cựu sinh viên của SNU. Ảnh: SNU

Việc chương trình không yêu cầu bảng thành tích hay hoạt động ngoại khóa là cách tiếp cận mới mẻ, giúp những sinh viên ít có cơ hội thể hiện trong các hình thức học bổng truyền thống vẫn có thể được công nhận.

Theo đánh giá của giới chuyên môn giáo dục, những chương trình kiểu này góp phần làm đa dạng hóa khái niệm thành tích, không chỉ là con số trên giấy tờ mà còn là nỗ lực thực tế, kỹ năng sống và sự bền bỉ.

Đây là sự phản ánh của một xu hướng giáo dục mới, nơi kỹ năng sống, sức khỏe và trải nghiệm thực tế được đặt ngang hàng với tri thức hàn lâm.

Ông Kwon Jun-ha cũng dự định triển khai chương trình tương tự tại Đại học Nữ sinh Sookmyung - nơi vợ ông từng theo học. Ông cho biết, trước sự hưởng ứng nhiệt tình của sinh viên, ông đang xem xét mở rộng số lượng học bổng, đồng thời khuyến khích các trường khác học tập mô hình này để thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe và trải nghiệm thực tế trong môi trường đại học.

Đại học Quốc gia Seoul hiện là ngôi trường hàng đầu Hàn Quốc, với học phí hệ đại học trung bình 6.034.163 won (hơn 115 triệu đồng)/năm, theo website trường. Theo bảng xếp hạng QS 2026, SNU đứng thứ 38 thế giới, thứ 9 châu Á và số 1 trong các trường đại học Hàn Quốc. Trong bối cảnh cạnh tranh giáo dục quốc tế ngày càng gay gắt, việc đưa ra những sáng kiến học bổng mới mẻ, tập trung vào phát triển toàn diện giúp SNU củng cố danh tiếng và thu hút sinh viên năng động, sáng tạo.