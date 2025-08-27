Những ngày này, tân sinh viên cả nước đang làm thủ tục nhập học. Tại Trường Đại học Văn Hiến, giữa những gương mặt tân sinh viên trẻ trung, hình ảnh bà Nguyễn Thị Tú Hoàng, 62 tuổi đã nổi bật và khiến nhiều người cảm mến. Ở tuổi 62, bà Hoàng chính thức trở thành tân sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung, chuyên ngành Biên - Phiên dịch.

Bà Hoàng đã có bằng đại học trước đó nhưng vẫn muốn tiếp tục chinh phục một ngành học mới.

Bà Nguyễn Thị Tú Hoàng, 62 tuổi làm thủ tục nhập học ngành Ngôn ngữ Trung, chuyên ngành Biên - Phiên dịch Trường Đại học Văn Hiến năm 2025. Ảnh: ĐHVH

“Càng lớn tuổi, trí nhớ càng giảm, tôi muốn tìm một cách để rèn luyện trí não, giữ cho đầu óc minh mẫn. Với tôi, học một môn mới vừa là thử thách, vừa là niềm vui”, bà Hoàng nói.

Tình yêu với chữ Hán của bà Hoàng đến từ những lần đi lễ chùa, nhìn thấy các câu kinh và câu đối khiến bà khao khát tìm hiểu. Tự học ở nhà không hiệu quả, bà quyết định theo học đại học để được đào tạo bài bản. Trường Đại học Văn Hiến lại gần nhà, thuận tiện đi lại, nên bà Hoàng coi đây là sự lựa chọn đúng đắn.

Đối với bà Hoàng, học không chỉ để lấy bằng mà còn để nuôi dưỡng tinh thần, giúp bản thân trẻ trung và sống tích cực hơn. Bà cho rằng học không chỉ trong sách vở, mà học từ mọi trải nghiệm, từ con người và cuộc sống quanh ta. Còn cơ hội là còn phải học, vì tri thức giúp ta mở rộng tầm nhìn và làm phong phú cuộc sống.

Năm 2025, điểm chuẩn Trường Đại học Văn Hiến theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 là 15 đến 18. Điểm chuẩn học bạ là 18, còn điểm chuẩn thi đánh giá năng lực năm 2025 của Đại học Quốc gia TPHCM là 600.