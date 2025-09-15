Ông Cao Văn Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa cho biết, sau khi báo VietNamNet phản ánh tình trạng “Ngang nhiên mở gần 100m đường vào rừng tự nhiên để đốn hạ hàng chục cây lấy gỗ” tại thôn Hắc, xã Linh Sơn, Sở đã có văn bản chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm cùng chính quyền địa phương vào cuộc xác minh.

Đoạn đường được đối tượng chặn cây làm để vận chuyển gỗ. Ảnh: Lê Dương

“Sau khi nắm bắt thông tin, chúng tôi đã chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra để làm rõ, đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi khai thác gỗ rừng tự nhiên trái phép”, ông Cường nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Ngọc Huy - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Lang Chánh cho biết, liên quan đến vụ phá rừng trên, đơn vị đã có văn bản báo cáo kết quả ban đầu. Theo ông Huy, lực lượng chức năng đã xác định người trực tiếp chặt phá rừng là ông Cao Văn Duyên, trú tại thôn Hắc, xã Linh Sơn.

Bước đầu, ông Duyên khai nhận được một chủ rừng (trú tại xã khác) nhờ trông coi, nhưng sau đó đã tự ý khai thác cây.

“Chúng tôi sẽ phối hợp với chính quyền địa phương xử phạt hành chính ông Duyên về hành vi khai thác gỗ rừng trái phép, đồng thời làm rõ việc mở đường vào rừng, đồng thời sẽ truy trách nhiệm đối với chủ rừng. Trong trường hợp nghiêm trọng, chúng tôi có thể thu hồi lại đất rừng hoặc chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để xem xét khởi tố”, ông Huy khẳng định.

Một số khúc gỗ được cơ quan chức năng đưa về nhà văn hóa thôn Hắc trông giữ. Ảnh: Lê Dương

Trước đó, như đã đưa tin, người dân thôn Hắc, xã Linh Sơn (Thanh Hóa) bàng hoàng khi phát hiện nhiều đối tượng ngang nhiên mở đường, chặt phá rừng tự nhiên để lấy gỗ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại lô 25, khoảnh 2, tiểu khu 410 (thuộc địa giới thôn Hắc) có diện tích rừng bị khai thác trái phép. Đây là rừng sản xuất, trạng thái rừng tự nhiên nghèo kiệt, hiện trạng là rừng hỗn giao cây gỗ tái sinh.

Hiện trường có 50 gốc cây bị cưa hạ, đường kính từ 11–33cm, chủ yếu là gỗ thông thường. Tổng khối lượng gỗ bị thiệt hại ước tính 6,893m³, trong đó 20 cây còn tại hiện trường (3,338m³), 30 cây đã bị vận chuyển đi (3,555m³).

