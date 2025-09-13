Theo phản ánh của người dân, khoảng một tháng trở lại đây, họ phát hiện tại khu rừng tự nhiên thuộc thôn Hắc (xã Linh Sơn, Thanh Hóa - xã Trí Nang, huyện Lang Chánh cũ) có nhiều đối tượng mang cưa máy vào chặt cây lấy gỗ.

Gần nhất, cách đây khoảng 5-6 ngày, những đối tượng này tiếp tục mở đường, chặt hạ cây, cắt khúc, rồi vận chuyển ra khỏi rừng.

Các đối tượng làm đường vào khu rừng để khai thác gỗ. Ảnh: Lê Dương

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, vị trí khai thác gỗ chỉ cách trục đường liên xã khoảng 600m. Hàng chục gốc cây vừa bị đốn hạ có đường kính từ 10-35cm.

Tại khu vực này còn xuất hiện một con đường mới mở (dài gần 100m) nối với tuyến khai thác lâm sản của người dân địa phương. Người dân cho biết, đoạn đường này do các đối tượng khai thác gỗ làm để vận chuyển gỗ ra ngoài.

Những khúc gỗ đã bị đốn hạ nằm ngổn ngang. Ảnh: Lê Dương

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Ngọc Huy - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Lang Chánh cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin, tiến hành kiểm tra và có báo cáo kết quả về vụ khai thác rừng trái phép nói trên.

Theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm Lang Chánh, lúc 7h45 ngày 7/9, đơn vị nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc rừng thuộc thôn Hắc, xã Linh Sơn đang bị khai thác trái phép. Ngay sau đó, Hạt Kiểm lâm phối hợp với UBND xã Linh Sơn và cán bộ thôn Hắc tổ chức kiểm tra, xác minh theo quy định.

Những gốc cây còn vết cưa mới tinh. Ảnh: Lê Dương

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại lô 25, khoảnh 2, tiểu khu 410, thuộc địa giới thôn Hắc, có rừng bị khai thác trái phép. Vị trí này thuộc loại rừng sản xuất, trạng thái rừng tự nhiên nghèo kiệt, hiện trạng là rừng hỗn giao cây gỗ tái sinh.

Những gốc cây có đường kính từ 20-35cm. Ảnh: Lê Dương

Hiện trường có 50 gốc cây bị cưa hạ, đường kính từ 11-33cm, chủ yếu là gỗ thông thường. Tổng khối lượng thiệt hại ước tính 6,893m³, trong đó 20 cây còn tại hiện trường (3,338m³), 30 cây đã bị vận chuyển đi (3,555m³).

Hạt Kiểm lâm Lang Chánh đã thu hồi toàn bộ tang vật vi phạm còn lại tại hiện trường và đưa về nhà văn hóa thôn Hắc để bảo quản.

Một số cây gỗ là tang vật đã được cơ quan chức năng đưa về nhà văn hóa thôn Hắc để bảo quản. Ảnh: Lê Dương

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định đối tượng khai thác gỗ là Cao Văn Duyên, thường trú tại thôn Hắc, xã Linh Sơn. Hiện vụ việc đang tiếp tục được Hạt Kiểm lâm Lang Chánh điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.