Trước đó, qua công tác rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản TikTok "CHIẾN HALO – 'Hóng' viên" đăng tải bài viết với tiêu đề "Điểm thi toán THPT cao bất thường ở Thái Nguyên", kèm theo đoạn video dài hơn 2 phút.

Trong video, chủ tài khoản đưa ra nhiều nhận định, đánh giá về kết quả điểm thi môn Toán của học sinh Trường THPT Chuyên Thái Nguyên, cho rằng có nhiều dấu hiệu bất thường. Nội dung nêu có tới 299/328 học sinh đạt từ 9 đến 10 điểm môn Toán, trong đó 147 học sinh đạt điểm tuyệt đối.

Qua xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thái Nguyên xác định toàn bộ thông tin trên không đúng sự thật.

Cơ quan công an đã làm rõ chủ tài khoản đăng tải nội dung là V.V.C. (SN 1992, trú tại phường Yên Nghĩa, TP Hà Nội).

Cơ quan công an làm việc với V.V.C. Ảnh: CACC

Làm việc với cơ quan chức năng, V.V.C. khai nhận bản thân đọc được thông tin phản ánh trên mạng xã hội về kết quả điểm thi môn Toán của học sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang với số lượng lớn học sinh đạt điểm cao, gồm 299/328 học sinh đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó 147 học sinh đạt điểm 10.

V.V.C. đã tự quay video bình luận, đánh giá về sự việc và đăng lên kênh TikTok cá nhân vào khoảng 14h12 ngày 3/7 nhằm thu hút lượt theo dõi. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện video, người này đã nhầm lẫn, đưa thông tin số liệu trên thuộc về học sinh Trường THPT Chuyên Thái Nguyên.

Bài đăng nhanh chóng thu hút hơn 48.000 lượt xem cùng hàng trăm lượt chia sẻ trên nền tảng mạng xã hội.

Sau khi nhận được nhiều bình luận phản ánh nội dung trong video nhầm lẫn, đến khoảng 18h cùng ngày, V.V.C. đã chủ động xóa bài đăng.

Công an tỉnh Thái Nguyên đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.