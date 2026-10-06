Ngày 6/10, tạp chí Người Hà Nội tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi viết Hà Nội & Tôi lần thứ II. Ban tổ chức đã trao giải cho 10 tác phẩm để trao giải, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích. Trong đó, giải Nhất thuộc về tác phẩm Yêu một Hà Nội của tác giả Nguyễn Thị Thanh Xuân - bút danh Mộc Nhiên (Thái Nguyên). Hai giải Nhì thuộc về tác phẩm Bà kể chuyện Hà Nội, tác giả Phan Thị Duyên (Hà Nội) và tác phẩm Nhà tập thể cửa ga, tác giả Phạm Huỳnh Công (Hà Nội).

Bên cạnh đó, BTC đã chọn ra 10 tác phẩm có lượt người xem cao để trao các giải phụ.

NSND Quốc Chiêm trao giải cho tác giả giành giải Nhất.

Chia sẻ về cảm hứng sáng tạo tác phẩm, chị Nguyễn Thị Thanh Xuân cho biết: "Tôi đã yêu Hà Nội từ khi mới chỉ là cô bé 6 - 7 tuổi. Chỉ cần nghe đến Hà Nội, tôi đã bừng lên cảm xúc yêu thương, tha thiết và muốn viết về nơi đây. Khi đặt bút sáng tạo tác phẩm, tôi đã viết rất nhiều, mạch cảm xúc cứ trôi chảy và không muốn dừng lại. Đó như một nguồn cảm hứng bất tận, chân thật và được tôi viết bằng cả trái tim”.

Nhà báo Vương Minh Huệ, Tổng Biên tập Tạp chí Người Hà Nội, Trưởng BTC cuộc thi cho biết, phát động từ tháng 10/2024, cuộc thi viết Hà Nội & Tôi lần thứ II đã nhận được gần 300 bài dự thi, của các tác giả chuyên và không chuyên đến từ nhiều tỉnh thành phố trên cả nước như: Lai Châu, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Đắk Lắk, Quảng Trị, Đà Nẵng, Lâm Đồng, TPHCM…

Nhà báo Vương Minh Huệ.

Bên cạnh những cây bút chuyên nghiệp là các nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nhà nghiên cứu… cuộc thi năm nay ghi nhận sự tham gia tích cực của đông đảo tác giả thuộc nhiều lứa tuổi, đặc biệt là những cây bút trẻ. Mỗi tác giả mang đến một cách cảm nhận riêng về đất và người Thủ đô, đồng thời phản ánh những biến chuyển của Hà Nội trong đời sống đương đại.

Bám sát chủ đề Hà Nội: Chuyện làng - Chuyện phố, các tác phẩm dự thi năm nay mang đến những câu chuyện, ký ức về làng, phố Hà Nội xưa và nay, từ lịch sử, văn hóa, di sản, phong tục, nghề truyền thống, ẩm thực, nghệ thuật đến nếp sống, cách ứng xử của người Hà Nội.

Nhiều tác giả tìm về Hà Nội qua ký ức về một con phố, ngôi nhà, khu tập thể, hàng cây, gánh hàng rong, món ăn hay một kỷ niệm riêng. Khá nhiều tác phẩm chọn cách tiếp cận về phố, về làng qua ẩm thực và nếp sinh hoạt đời thường. Có tác giả tìm đến các di tích, danh thắng và địa chỉ lịch sử, văn hóa để nhận diện những lớp văn hóa đã bồi đắp nên Hà Nội hôm nay.

Cùng với chuyện phố, mảng viết về làng đem đến những lát cắt phong phú về không gian văn hóa ngoại thành Hà Nội. Đáng chú ý, một số tác phẩm chọn con người làm điểm tựa để kể chuyện Hà Nội. Bên cạnh những hồi ức về Hà Nội đã qua, nhiều tác phẩm hướng tới diện mạo Thủ đô đương đại với những trăn trở và kỳ vọng về tương lai.

Trao giải cho các tác giả giành giải Nhì.

Trao giải cho các tác giả giành giải Ba.

Phát biểu tại buổi lễ, NSND Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội nhấn mạnh, điều đáng trân trọng của cuộc thi này là tình yêu đối với Hà Nội đã vượt ra ngoài phạm vi địa giới của Thủ đô khi có các tác giả đến từ nhiều địa phương trên cả nước tham dự.

"Mỗi tác giả mang đến một Hà Nội của riêng mình. Nhưng khi những câu chuyện ấy được đặt cạnh nhau, chúng ta lại nhận ra một Hà Nội rộng lớn hơn - Hà Nội trong tình yêu của cộng đồng, trong ký ức của nhiều thế hệ và trong cảm nhận của người Việt Nam ở nhiều miền đất nước. Đó chính là sức lan tỏa đáng quý của cuộc thi và cũng là một biểu hiện sinh động của sức sống văn hóa Hà Nội", NSND Trần Quốc Chiêm bày tỏ.

Cuộc thi viết Hà Nội & Tôi lần thứ III Tiếp nối thành công của 2 cuộc thi trước, Tạp chí Người Hà Nội phát động cuộc thi viết Hà Nội & Tôi lần thứ III với chủ đề Ký ức và ước vọng. Ban tổ chức dự kiến sẽ tập hợp, tuyển chọn các tác phẩm vào vòng chung khảo của 3 mùa giải để xuất bản thành sách, ra mắt nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2029).

Ảnh: Đình Thế