Các đại lý ô tô thường bị mang tiếng vì nhiều chiêu trò thiếu minh bạch, nhưng trường hợp của một đại lý tại Michigan (Hoa Kỳ) còn nghiêm trọng hơn. Sở Ngoại vụ Michigan (MDOS) vừa ra quyết định đình chỉ giấy phép kinh doanh của đại lý này, cho rằng hành vi của họ có nguy cơ gây hại nghiêm trọng tới công chúng. Phía đại lý phản bác rằng mọi chuyện chỉ bắt nguồn từ các quy định lỗi thời.

Theo MDOS, đại lý LaFontaine Chevrolet Buick GMC tại thành phố St.Clair đã bán các xe cho khách hàng mượn tạm thời khi xe của khách đang bảo dưỡng trong xưởng dịch vụ - như những chiếc xe mới hoàn toàn.

Cơ quan chức năng phát hiện các vi phạm này trong một cuộc kiểm tra hồi tháng 9 năm nay, khi đại lý vẫn đang trong thời gian thử thách kéo dài 18 tháng. Trước đó gần một năm, LaFontaine đã nộp phạt 3.000 USD (hơn 78 triệu đồng) cho các sai phạm khác.

Trong sự việc lần này, đại lý bị cáo buộc đăng ký xe mới dưới tên của đại lý như xe phục vụ khách hàng, sau đó bán lại những chiếc xe này dưới dạng xe mới, dù nhiều chiếc đã chạy hàng nghìn dặm. Một chiếc được cho là đã chạy hơn 6.000 dặm (khoảng 9.656 km) nhưng vẫn được rao bán như xe vừa xuất xưởng.

MDOS cho biết, họ đã cảnh báo các đại lý trên toàn bang về hành vi này từ tháng 10/2024. Theo luật Michigan, xe cho mượn phải được bán như xe đã qua sử dụng. Tuy nhiên, đại lý LaFontaine dường như không tuân thủ. Sau khi phát hiện hơn hai chục trường hợp tương tự, MDOS lập tức đình chỉ giấy phép kinh doanh của đại lý.

Trong phản hồi gửi CBS News, Tập đoàn LaFontaine Automotive gọi đây là lỗi hành chính, đồng thời cho rằng khái niệm xe cũ-mới giữa nhà sản xuất và quy định của bang khác nhau. Theo quy định nội bộ của hãng xe GM, xe cho mượn hoặc xe thuê vẫn được tính là xe mới, đủ điều kiện bảo hành - ưu đãi và chưa có ai đứng tên chủ sở hữu ngoài đại lý, nhưng luật của bang cho rằng đã lăn bánh phải tính là xe đã qua sử dụng.

Trong thời gian bị đình chỉ, đại lý không được phép tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh nào. MDOS không nêu rõ thời hạn đình chỉ kéo dài bao lâu.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu LaFontaine Auto Group gặp rắc rối với cơ quan quản lý. Tháng 12/2024, MDOS từng tạm thời thu hồi giấy phép của LaFontaine Hyundai tại Livonia sau khi phát hiện nhiều bất thường, gồm hồ sơ đăng ký bị thiếu, số công-tơ-mét không rõ ràng và việc rao bán xe đã qua sử dụng như xe mới. Khi đó, công ty cho rằng vụ việc xuất phát từ một vài nhân viên làm việc tùy tiện và cam kết tăng cường đào tạo, giám sát tại toàn bộ hệ thống đại lý.

Theo Carscoops

