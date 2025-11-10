Thương hiệu đèn và chiếu sáng trong lĩnh vực xe cộ Oracle Lighting mới đây đã giới thiệu sản phẩm có tên “đèn pha LED không thấu kính đầu tiên trên thế giới”, trước khi Triển lãm SEMA đang dần khép lại. Sản phẩm này dự kiến ra mắt vào tháng 1 năm 2026, với vai trò như một món phụ kiện dành cho mẫu bán tải Toyota Tacoma thế hệ thứ ba, có giá khoảng 800–900 USD (quy đổi từ 21-23,7 triệu đồng).

Dù mức giá không hề rẻ, song điểm đáng chú là bộ đèn này không sử dụng thấu kính bên ngoài. Thay vào đó, chúng sử dụng các mô-đun LED phát sáng dạng kín, được đặt trong một cụm đèn và đạt chuẩn IP68 chống nước, bụi. Việc loại bỏ thấu kính mang lại nhiều lợi ích, giúp chủ xe không còn phải lo lắng chuyện mặt kính của đèn bị nứt hay bị mờ theo thời gian.

Oracle cũng cho biết, cụm đèn được thiết kế chú trọng đến khả năng sửa chữa, cho phép khách hàng thay từng bộ phận riêng lẻ như chiếu xa, chiếu gần hoặc đèn định vị ban ngày (DRL). Điều này trái ngược với nhiều cụm đèn LED hiện đại, vốn phải thay cả bộ dù chỉ hỏng một trong ba bộ phận trên.

Đây cũng là tin vui với những chủ nhân xe sang, bởi chỉ một vết nứt nhỏ trên thấu kính ngoài của đèn thông thường cũng khiến họ phải chi trả rất nhiều tiền để thay mới. Đơn cử như bộ đèn laser trên BMW 4 Series có giá lên tới 3.000 USD (gần 80 triệu đồng), nếu mặt kính phải thay cũng có giá 1.000 USD (hơn 26 triệu đồng). Với những người hay chạy off-road, điều này cũng giúp họ bớt đi nỗi lo sửa chữa đèn.

Bộ đèn LED mới được gắn trên một bộ giá đỡ có thể tháo rời và theo nhà sản xuất, những giá đỡ này có thể thay thế dễ dàng nếu bị hư hỏng. Ngoài ra, Oracle chia sẻ thêm, bề mặt vỏ được thiết kế cắt khối, tạo chiều sâu và mang tính thẩm mỹ cao. Khách hàng có thể tùy biến sơn lại bên ngoài nhằm tạo sự liền mạch với màu sơn xe hoặc sơn khác màu để tạo điểm nhấn.

Bộ đèn này sẽ cần thời gian dài để kiểm chứng hiệu quả và tiềm năng mà nó mang lại. Trong tương lai gần, nhà sản xuất chỉ cung cấp loại đèn LED mới không thấu kính cho hai mẫu xe khác bên cạnh Tacoma là Toyota 4Runner và Ford F-150. Những mẫu xe khác đang được lên kế hoạch để đưa vào thử nghiệm và sớm công bố trong thời gian tới.

Theo Carscoops

