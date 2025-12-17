1. Danh tướng nào có bài thơ được xem như Tuyên ngôn đầu tiên của Việt Nam?
Trần Hưng Đạo
Trong cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ hai, tại khu vực phòng tuyến sông Như Nguyệt, tương truyền Lý Thường Kiệt đã cho người ngâm vang bài thơ “Nam quốc sơn hà” trong đền thờ để khích lệ tinh thần quân sĩ Đại Việt.
Bài thơ khẳng định mạnh mẽ chủ quyền lãnh thổ và quyền độc lập thiêng liêng của dân tộc Việt. Với nội dung và ý nghĩa đó, bài thơ được coi là bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta, đánh dấu ý thức chủ quyền dân tộc sau hơn một nghìn năm Bắc thuộc, đồng thời có tác dụng cổ vũ tinh thần chiến đấu, làm lung lay ý chí quân xâm lược.
2. Vị tướng này có họ gốc là gì?
Ngô
Theo thông tin trên Thông tấn xã Việt Nam, Lý Thường Kiệt vốn thuộc họ Ngô, tên thật là Tuấn, tự là Thường Kiệt, sau được ban quốc tính (được mang họ nhà vua), nên gọi là Lý Thường Kiệt.
Quê gốc của ông là làng An Xá, huyện Quảng Đức, kinh thành Thăng Long; sau đổi tên là Phúc Xá (nay thuộc nội thành Hà Nội).
Từ nhỏ, ông đã tỏ rõ chí lớn, chăm học cả văn lẫn võ, nghiên cứu binh pháp. Khi còn ít tuổi, vì dung mạo khôi ngô, ông được sung làm Hoàng môn chi hậu, theo hầu vua Lý Thái Tông, rồi từng bước thăng tiến.
3. Chiến công quân sự nổi bật sớm nhất của ông là gì?
Chỉ huy xây dựng phòng tuyến sông Như Nguyệt
Năm 1069, khi vua Lý Thánh Tông thân chinh đánh Chiêm Thành, Lý Thường Kiệt giữ vai trò tướng tiên phong và đã bắt sống vua Chiêm Chế Củ. Chiến công này gây tiếng vang lớn, khẳng định bản lĩnh quân sự xuất sắc của Lý Thường Kiệt và mở ra con đường thăng tiến nhanh chóng trong triều đình nhà Lý.
4. Quan điểm quân sự nổi tiếng nào của Lý Thường Kiệt đã dẫn tới cuộc tập kích chiến lược vào đất Tống (1075)?
Lấy phòng thủ làm trọng, lấy hòa hoãn làm đầu
Câu nói “Ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân ra trước” thể hiện tư duy tiến công chủ động, táo bạo và rất hiện đại của Lý Thường Kiệt. Ông chủ trương đánh phủ đầu, phá tan các căn cứ hậu cần của quân Tống ở Ung - Khâm - Liêm, làm thất bại kế hoạch xâm lược ngay từ trong trứng nước.
5. Điểm nổi bật nhất trong sự nghiệp khiến ông được đánh giá là “nhân cách lớn” của lịch sử dân tộc là gì?
Ông rất giỏi quân sự nhưng ít quan tâm đến dân sinh
Điểm nổi bật nhất trong sự nghiệp của Lý Thường Kiệt là sự kết hợp tài năng quân sự, chính trị, ngoại giao với tinh thần nhân ái, vì dân.
Ông không chỉ đánh giặc giỏi mà còn chăm lo dân sinh, tu bổ đê điều, cải tổ hành chính, được nhân dân kính trọng và sử sách ca ngợi là anh hùng dân tộc bậc nhất đời Lý.
Không chỉ nổi bật trong sự nghiệp quân sự và chính trị, cuộc đời Lý Thường Kiệt còn để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử triều Lý, trải qua ba triều vua: Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông và Lý Nhân Tông. Ông mất năm 1105, thọ 86 tuổi, được phong tặng nhiều danh hiệu cao quý và lập đền thờ ở nhiều nơi.
