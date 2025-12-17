Chính xác

Theo thông tin trên Thông tấn xã Việt Nam, Lý Thường Kiệt vốn thuộc họ Ngô, tên thật là Tuấn, tự là Thường Kiệt, sau được ban quốc tính (được mang họ nhà vua), nên gọi là Lý Thường Kiệt.

Quê gốc của ông là làng An Xá, huyện Quảng Đức, kinh thành Thăng Long; sau đổi tên là Phúc Xá (nay thuộc nội thành Hà Nội).

Từ nhỏ, ông đã tỏ rõ chí lớn, chăm học cả văn lẫn võ, nghiên cứu binh pháp. Khi còn ít tuổi, vì dung mạo khôi ngô, ông được sung làm Hoàng môn chi hậu, theo hầu vua Lý Thái Tông, rồi từng bước thăng tiến.