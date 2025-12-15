1. Thành phố trực thuộc Trung ương nào từng nhỏ nhất, nay lại lớn nhất Việt Nam?
Hải Phòng
- Huế0%
- Cần Thơ0%
- Đà Nẵng0%Chính xác
Trước sáp nhập, Đà Nẵng là thành phố trực thuộc Trung ương có diện tích nhỏ nhất Việt Nam với hơn 1.285km2. Sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng trở thành thành phố lớn nhất với diện tích khoảng 11.860km2, vượt qua cả TPHCM (khoảng 6.770km2) và Hà Nội (khoảng 3.360km2).
Đà Nẵng đóng vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội lớn của miền Trung và là hạt nhân quan trọng trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.
2. Địa phương này có bao nhiêu di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận?
1
- 20%
- 30%
- 40%Chính xác
Việt Nam có 9 di sản thế giới được UNESCO công nhận, trong đó Đà Nẵng có hai di sản văn hóa là phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn được công nhận năm 1999.
Phố cổ Hội An là ví dụ nổi bật cho một cảng thương mại của Đông Nam Á vào thế kỷ XV tới thế kỷ XIX. Các kiến trúc và đường xá của Hội An phản ánh những nét ảnh hưởng của văn hóa bản địa và ngoại quốc đã tạo nên nét độc đáo cho di sản này.
Trong khi đó, Thánh địa Mỹ Sơn được coi là một trong những trung tâm đền đài chính của Ấn Độ giáo ở khu vực Đông Nam Á và là di sản duy nhất của thể loại này tại Việt Nam. Đây là ví dụ điển hình về trao đổi văn hóa và là bằng chứng duy nhất của nền văn minh châu Á đã biến mất.
3. Cây cầu duy nhất nào tại địa phương này không bắc qua sông?
Cầu Trần Thị Lý
- Cầu Tiên Sơn0%
- Cầu Vàng0%
- Cầu Rồng0%Chính xác
Cầu Vàng là cây cầu đi bộ nổi tiếng tại khu nghỉ dưỡng Bà Nà, Đà Nẵng. Đây là cây cầu duy nhất tại địa phương này không bắc qua dòng sông nào. Cầu tọa lạc trên đỉnh núi cao với thiết kế ấn tượng như một dải lụa vàng được rút ra từ lòng núi và nâng đỡ bởi đôi bàn tay khổng lồ.
4. Thành phố Đà Nẵng còn nổi tiếng với cây cầu xoay đặc biệt nào?
Cầu Trần Thị Lý
- Cầu Sông Hàn0%
- Cầu Rồng0%
- Cầu Thuận Phước0%Chính xác
Cầu Sông Hàn là cây cầu bắc qua sông Hàn (Đà Nẵng), khánh thành tháng 3/2000. Đây là công trình cầu xoay đầu tiên do kỹ sư, công nhân người Việt tự thiết kế và thi công. Đoạn giữa cầu có thể xoay góc 90 độ, do đó cho phép tàu thuyền đi qua một cách dễ dàng. Đây là cây cầu xoay duy nhất còn hoạt động tại Việt Nam hiện nay.
5. Địa phương này có ngôi làng nào vào top đẹp nhất thế giới?
Làng Cẩm Nê
0%
- Làng Nam Ô0%
- Làng Thái Lai0%
- Làng Cẩm Thanh0%Chính xác
Theo danh sách 50 ngôi làng đẹp nhất thế giới năm 2025 do Forbes công bố, làng Cẩm Thanh, phường Hội An Đông, TP Đà Nẵng là đại diện Việt Nam duy nhất lọt vào top và ở vị trí thứ 20.
Cẩm Thanh được mô tả là ngôi làng “được bao bọc bởi sông nước và những rừng dừa xanh bạt ngàn”.
“Khám phá Cẩm Thanh trên chiếc thuyền thúng hòa mình vào sự bình yên giữa khu rừng dừa Bảy Mẫu, hay chứng kiến những người lái đò địa phương quăng chài là trải nghiệm khó quên… Ở trên bờ, du khách có thể lựa chọn đạp xe khám phá từng ngõ ngách với nhiều hồ sen, ao tôm cùng đàn trâu thong dong gặm cỏ”, Forbes nhấn mạnh.
