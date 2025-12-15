Chính xác

Việt Nam có 9 di sản thế giới được UNESCO công nhận, trong đó Đà Nẵng có hai di sản văn hóa là phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn được công nhận năm 1999.

Phố cổ Hội An là ví dụ nổi bật cho một cảng thương mại của Đông Nam Á vào thế kỷ XV tới thế kỷ XIX. Các kiến trúc và đường xá của Hội An phản ánh những nét ảnh hưởng của văn hóa bản địa và ngoại quốc đã tạo nên nét độc đáo cho di sản này.

Trong khi đó, Thánh địa Mỹ Sơn được coi là một trong những trung tâm đền đài chính của Ấn Độ giáo ở khu vực Đông Nam Á và là di sản duy nhất của thể loại này tại Việt Nam. Đây là ví dụ điển hình về trao đổi văn hóa và là bằng chứng duy nhất của nền văn minh châu Á đã biến mất.