Ông Andreas Schleicher, Giám đốc giáo dục OECD, cho rằng việc tinh giản nội dung nhưng đào sâu bản chất kiến thức đã góp phần giúp học sinh Singapore phát triển tư duy Toán học bền vững, đạt điểm Toán ấn tượng.

PISA đánh giá khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Theo Bộ Giáo dục Singapore, kết quả kỳ đánh giá lần này cho thấy học sinh nước này không chỉ vững lý thuyết mà còn có tư duy tính toán tốt khi giải quyết các vấn đề phức tạp, những kỹ năng thiết yếu để thích ứng với quá trình số hóa và sự xuất hiện của các ngành nghề mới.