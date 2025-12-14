1. Học sinh nước nào đứng đầu thế giới về điểm Toán?
Hàn Quốc
0%
- Trung Quốc0%
- Nhật Bản0%
- Singapore0%Chính xác
Theo kết quả PISA 2022 do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) công bố, Singapore là quốc gia có điểm Toán cao nhất thế giới với 575 điểm, đứng đầu trong số 81 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia. Mức điểm này cao hơn trung bình các nước OECD 103 điểm. Khoảng cách hơn 100 điểm được OECD đánh giá là tương đương 3-5 năm học, phản ánh năng lực học tập vượt trội của học sinh Singapore so với bạn bè quốc tế.
2. Yếu tố nào góp phần quan trọng giúp học sinh nước này đạt điểm Toán ấn tượng?
Tăng thời lượng học thêm ngoài trường
0%
- Giảm khối lượng, tăng chiều sâu trong giảng dạy0%
- Tập trung luyện thi theo đề mẫu0%
- Sử dụng nhiều thiết bị công nghệ trong học tập0%Chính xác
Ông Andreas Schleicher, Giám đốc giáo dục OECD, cho rằng việc tinh giản nội dung nhưng đào sâu bản chất kiến thức đã góp phần giúp học sinh Singapore phát triển tư duy Toán học bền vững, đạt điểm Toán ấn tượng.
PISA đánh giá khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Theo Bộ Giáo dục Singapore, kết quả kỳ đánh giá lần này cho thấy học sinh nước này không chỉ vững lý thuyết mà còn có tư duy tính toán tốt khi giải quyết các vấn đề phức tạp, những kỹ năng thiết yếu để thích ứng với quá trình số hóa và sự xuất hiện của các ngành nghề mới.
3. PISA đánh giá năng lực học tập của học sinh ở độ tuổi nào?
10 tuổi
0%
- 12 tuổi0%
- 15 tuổi0%
- 18 tuổi0%Chính xác
PISA (Programme for International Student Assessment) là chương trình đánh giá học sinh 15 tuổi, được tổ chức theo chu kỳ 3 năm/lần kể từ năm 2000, nhằm đo khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
4. Trong top 10 quốc gia và vùng lãnh thổ có điểm Toán cao nhất PISA 2022, châu Á chiếm bao nhiêu vị trí?
4
0%
- 50%
- 60%
- 70%Chính xác
Học sinh châu Á chiếm 6/10 vị trí dẫn đầu về điểm Toán, đồng thời giữ nhiều thứ hạng cao ở các môn Đọc hiểu và Khoa học, cho thấy lợi thế nổi trội của khu vực này trong giáo dục.
5. Học sinh Việt Nam xếp thứ bao nhiêu về điểm Toán?
15
0%
- 210%
- 310%
- 400%Chính xác
Trong kỳ đánh giá PISA 2022, học sinh Việt Nam đạt 469 điểm Toán, xếp thứ 31/81 quốc gia và vùng lãnh thổ ở môn này. So với kỳ đánh giá năm 2018, điểm Toán trung bình của học sinh Việt Nam giảm 27 điểm.
6. Trong khu vực ASEAN, quốc gia nào có điểm Toán thấp nhất?
Brunei
0%
- Thái Lan0%
- Indonesia0%
- Campuchia0%Chính xác
Theo PISA 2022, Campuchia xếp cuối bảng (81/81) về điểm Toán. Trong khu vực ASEAN, Singapore dẫn đầu thế giới, trong khi các nước tham gia còn lại có thứ hạng từ trung bình đến thấp: Việt Nam xếp thứ 31; Brunei và Malaysia cùng xếp thứ 40; Thái Lan đứng thứ 58; Indonesia 69 và Philippines 75.
