Chính xác

Bà Ngô Thị Tuyển sinh ra trong một gia đình nghèo có 6 anh chị em.

Ngày 4/4/1965, trong khi đang làm nhiệm vụ, đoàn dân quân của bà gặp một chiếc tàu hải quân yêu cầu hỗ trợ vận chuyển vỏ đạn lên bờ và tiếp tế đạn xuống tàu. Lúc này, có hai hòm đạn được đai sắt móc chặt vào nhau, anh em phải dùng thuổng để bật ra nhưng không được.

Lo ngại việc chậm trễ sẽ ảnh hưởng đến chiến đấu, bà Ngô Thị Tuyển đã đề nghị đồng đội đặt cả hai hòm đạn lên vai mình. Cứ thế, nữ anh hùng xứ Thanh vác hai hòm đạn nặng 98kg vượt qua đê, chuyển ra bờ sông, kịp thời tiếp viện cho bộ đội chiến đấu.

Vào thời điểm đó, bà mới 19 tuổi.