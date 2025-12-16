1. Người nữ anh hùng nào chỉ nặng 42 kg nhưng vác hai hòm đạn nặng gần 1 tạ?
Ngô Thị Huyền
Ngô Thị Tuyển
Ngô Thị Tuyến
Đó là anh hùng Ngô Thị Tuyển, sinh năm 1946, dân tộc Kinh, quê ở xóm Khoáng, tiểu khu Nam Ngạn, Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa (cũ). Trong cuộc quyết chiến bảo vệ cầu Hàm Rồng, cô dân quân bé nhỏ làng Nam Ngạn, Ngô Thị Tuyển, đã vác cùng lúc hai hòm đạn nặng 98kg. Hình ảnh này đã đi vào lòng hàng triệu trái tim người dân Việt Nam.
2. Bà Ngô Thị Tuyển có chiều cao và cân nặng bao nhiêu khi vác hai hòm đạn nặng 98kg?
1,6m và 42kg
1,5m và 42kg
1,4m và 42kg
Theo thông tin từ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, trong quá trình làm nhiệm vụ, bà Ngô Thị Tuyển đã vận chuyển trên 30 tấn đạn. Với dáng người nhỏ bé, cao 1,4m, nặng 42kg, bà đã vác cùng một lúc hai hòm đạn dính vào nhau, nặng 98kg, góp phần bắn rơi máy bay Mỹ ngay trong ngày đầu chiến đấu.
Tại phòng số 22, hệ thống trưng bày của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (số 25 Tông Đản, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cũ) đang giới thiệu với công chúng hòm đựng đạn của nữ Anh hùng Ngô Thị Tuyển. Hiện vật mang ký hiệu 1827/ĐM 152, có hình khối chữ nhật, màu xanh lá cây, còn mới; dài 92cm, rộng 36cm, cao 18,3cm.
3. Lúc vác 2 hòm đạn nặng 98kg, bà Tuyển bao nhiêu tuổi?
17 tuổi
19 tuổi
21 tuổi
Bà Ngô Thị Tuyển sinh ra trong một gia đình nghèo có 6 anh chị em.
Ngày 4/4/1965, trong khi đang làm nhiệm vụ, đoàn dân quân của bà gặp một chiếc tàu hải quân yêu cầu hỗ trợ vận chuyển vỏ đạn lên bờ và tiếp tế đạn xuống tàu. Lúc này, có hai hòm đạn được đai sắt móc chặt vào nhau, anh em phải dùng thuổng để bật ra nhưng không được.
Lo ngại việc chậm trễ sẽ ảnh hưởng đến chiến đấu, bà Ngô Thị Tuyển đã đề nghị đồng đội đặt cả hai hòm đạn lên vai mình. Cứ thế, nữ anh hùng xứ Thanh vác hai hòm đạn nặng 98kg vượt qua đê, chuyển ra bờ sông, kịp thời tiếp viện cho bộ đội chiến đấu.
Vào thời điểm đó, bà mới 19 tuổi.
4. Khi phóng viên nước ngoài đề nghị tái hiện cảnh vác đạn để chứng minh, bà Ngô Thị Tuyển đã làm gì?
Vác 2 bì lúa nặng 100kg
Vác hai hòm đạn nặng 98kg
Vác 1 bì gạo và 1 bì khoai tây nặng 105kg
Theo Báo Thanh Hóa online, sau chiến thắng Hàm Rồng và câu chuyện vác hai hòm đạn của nữ dân quân Ngô Thị Tuyển, nhiều người đã đặt câu hỏi: Liệu tất cả những điều đó có phải là sự thật? Để trả lời, một số phóng viên nước ngoài đã đề nghị bà diễn lại cảnh này trước mắt họ.
Về việc này, bà Ngô Thị Tuyển kể lại: “Đứng trước yêu cầu đó, tôi chỉ nghĩ, nếu mình không làm được thì danh dự của bản thân, của đơn vị và cả quốc gia sẽ bị ảnh hưởng. Bằng tất cả sức mạnh và lòng tự trọng, tôi đã vác trên vai một bì gạo và một bì khoai tây nặng 105kg. Lúc đó, không chỉ tôi mà mọi người đều vui, còn các phóng viên nước ngoài đã thốt lên: ‘Giờ thì chúng tôi và cả thế giới đã tin. Thật tuyệt vời. Nhân dân Việt Nam thật tuyệt vời’”.
5. Bà Ngô Thị Tuyển được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vào năm nào?
1965
1967
1969
Ngày 1/1/1967, bà Ngô Thị Tuyển được Quốc hội và Chính phủ tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
