Ngày 30/8, trong trang phục áo dài khăn đóng, Vua Bảo Đại đọc chiếu thoái vị, trong đó khẳng định "Trẫm thà làm dân một nước độc lập, còn hơn làm vua một nước nô lệ". Ông trao ấn, kiếm cho Trần Huy Liệu cùng hai thành viên khác gồm ông Nguyễn Lương Bằng và Cù Huy Cận, đại diện cho phái đoàn của Chính phủ cách mạng lâm thời bấy giờ.

Đại diện Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tuyên bố xóa bỏ chính thể quân chủ ở Việt Nam.

Đây là sự kiện chấm dứt 143 năm tồn tại của triều đại phong kiến cuối cùng Việt Nam (1802-1945).