1. Ai là người đã nói câu "làm dân một nước độc lập còn hơn làm vua một nước nô lệ"?
-
Chủ tịch Hồ Chí Minh
0%
- Vua Bảo Đại0%
- Trần Huy Liệu0%
- Tôn Quang Phiệt0%Chính xác
Ngày 30/8, trong trang phục áo dài khăn đóng, Vua Bảo Đại đọc chiếu thoái vị, trong đó khẳng định "Trẫm thà làm dân một nước độc lập, còn hơn làm vua một nước nô lệ". Ông trao ấn, kiếm cho Trần Huy Liệu cùng hai thành viên khác gồm ông Nguyễn Lương Bằng và Cù Huy Cận, đại diện cho phái đoàn của Chính phủ cách mạng lâm thời bấy giờ.
Đại diện Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tuyên bố xóa bỏ chính thể quân chủ ở Việt Nam.
Đây là sự kiện chấm dứt 143 năm tồn tại của triều đại phong kiến cuối cùng Việt Nam (1802-1945).
2. Sự kiện Vua Bảo Đại thoái vị diễn ra ở đâu?
-
Quảng trường Ba Đình - Hà Nội
0%
- Kinh đô Huế - cửa Ngọ Môn0%
- Tân Trào - Tuyên Quang0%
- Phong Điền - Thừa Thiên Huế0%Chính xác
80 năm trước, vua Bảo Đại trao ấn kiếm cho đại diện Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tuyên bố thoái vị trước nhân dân tại lầu Ngũ Phụng, ở phía trên Ngọ Môn, cửa chính dẫn vào Hoàng thành Huế. Ngọ Môn được xây dựng năm 1833 dưới thời vua Minh Mạng.
3. Trong giai đoạn 1940-1945, Việt Nam đồng thời chịu sự chiếm đóng và quản lý của các thế lực nào?
-
Nhật và Anh
0%
- Pháp và Nhật0%
- Trung Hoa và Pháp0%
- Mỹ và Nhật0%Chính xác
Trong giai đoạn 1940-1945, Việt Nam vừa chịu sự thống trị của Pháp, vừa bị Nhật chiếm đóng, trong khi triều đình nhà Nguyễn vẫn tồn tại với vua Bảo Đại giữ vai trò tượng trưng. Tháng 3/1945, sau khi đảo chính Pháp, Nhật dựng lên Chính phủ Trần Trọng Kim nhằm thay thế triều đình phong kiến. Thực quyền nằm trong tay quân Nhật, vua Bảo Đại chỉ giữ vai trò biểu tượng của chế độ quân chủ.
4. Ai là người trực tiếp thuyết phục vua Bảo Đại chấp nhận thoái vị và giao quyền lãnh đạo cho chính quyền Việt Minh?
-
Trần Huy Liệu
0%
- Phạm Khắc Hòe0%
- Tôn Quang Phiệt0%
- Nguyễn Lương Bằng0%Chính xác
Trong bối cảnh phong trào cách mạng dâng cao ở Huế và tối hậu thư của Việt Minh ngày 23/8/1945, vua Bảo Đại rơi vào tình thế do dự giữa việc giữ ngai vàng hay giao quyền. Chính Đổng lý Ngự tiền văn phòng Phạm Khắc Hòe là người thường xuyên báo tin về thắng lợi của Việt Minh ở nhiều nơi, trấn an tinh thần và khuyên vua nên nhường quyền cho lực lượng cách mạng.
Ông Hòe còn soạn thảo Dụ số 105 và Chiếu thoái vị, đồng thời trực tiếp thuyết phục vua Bảo Đại bằng lập luận chính trị, thậm chí kể cả câu sấm Nghệ Tĩnh, một truyền miệng gắn với niềm tin dân gian về vận mệnh đất nước, để củng cố niềm tin.
Nhờ sự vận động kiên quyết và thuyết phục của ông Hòe, cuối cùng Vua Bảo Đại chấp nhận thoái vị, trao ấn kiếm cho Chính phủ lâm thời ngày 30/8/1945, chấm dứt vĩnh viễn chế độ quân chủ nhà Nguyễn.
5. Trong lễ thoái vị ngày 30/8/1945 tại Ngọ Môn (Huế), những bảo vật nào được Vua Bảo Đại trao cho Chính phủ lâm thời?
-
Ngọc tỉ và kiếm bạc
0%
- Hoàng ấn và quốc kỳ0%
- Ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” và thanh kiếm vàng nạm ngọc0%
- Chiếu thoái vị và chiếu động viên quốc dân0%Chính xác
Sau khi Vua Bảo Đại đọc bản chiếu cuối cùng của triều đại, ông Trần Huy Liệu thay mặt Chính phủ lâm thời nhận chiếu thoái vị, quốc ấn và thanh kiếm vàng nạm ngọc - hai bảo vật tượng trưng cho vương quyền mà Vua Bảo Đại trao lại. Thời khắc ấy, một tràng súng lệnh nổ rền vang. Trên kỳ đài, cờ vàng hạ xuống, lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên giữa tiếng "hoan hô như sấm" của người dân.
Nhà thơ Huy Cận từng ghi chép lại trong cuốn hồi ức của mình rằng, ấn vàng của triều Nguyễn rất nặng nên ai cũng bất ngờ (ấn vàng Hoàng đế chi bảo, đúc năm Minh Mạng thứ 4 - năm 1823, hơn 282 lượng vàng, tức gần 11 kg). Còn chiếc kiếm chuôi nạm ngọc, nằm trong vỏ bằng bạc mạ vàng khi ông thử rút ra thấy lưỡi thép đã có vết hoen gỉ.
6. Sau khi thoái vị, Vua Bảo Đại đã trở thành công dân với tên gọi nào?
-
Tường Tam
0%
- Vĩnh Thụy0%
- Bửu Đảo0%
- Vĩnh San0%Chính xác
Sau lễ thoái vị của Vua Bảo Đại ngày 30/8/1945 tại Ngọ Môn, ông Trần Huy Liệu thay mặt Chính phủ lâm thời tuyên bố chấm dứt chế độ quân chủ và xác lập chính quyền mới. Từ thời điểm đó, Bảo Đại trở lại với tên thật là Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy, trở thành công dân của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Dân chúng khi ấy hô vang khẩu hiệu: “Hoan hô tinh thần dân chủ của công dân Vĩnh Thụy”, thể hiện sự đồng tình và ủng hộ sự kiện lịch sử này.
-
Xem thêm về:
-
Vua Bảo Đại
-
quốc khánh
-
cách mạng tháng 8 năm 1945
Tin nổi bật
- Vĩnh Thụy
- Hoàng ấn và quốc kỳ
- Phạm Khắc Hòe
- Pháp và Nhật
- Kinh đô Huế - cửa Ngọ Môn
- Vua Bảo Đại