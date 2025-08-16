Chính xác

Tướng Chu Văn Tấn (1909-1984) vốn là người dân tộc Nùng ở Thái Nguyên, xuất thân trong một gia đình thổ hào địa phương. Là người yêu nước, có học vấn, ông thường xuyên đấu tranh với những quan chức thực dân để giảm áp bức và sưu thuế. Vì vậy, ông được đồng bào và người dân tin tưởng.

Năm 1934, ông tham gia xây dựng phong trào cách mạng và chỉ đạo chiến tranh du kích ở Tràng Xá, Võ Nhai, Bắc Sơn. Đến năm 1936, ông gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương với bí danh Tân Hồng, bắt đầu sự nghiệp làm cách mạng của mình.

Tháng 2/1941, ông được bầu làm Xứ ủy viên Bắc Kỳ, phụ trách xây dựng đội du kích Bắc Sơn. Thời điểm ấy, ông đã chỉ huy Cứu quốc quân phát triển lực lượng, đánh du kích ở Tràng Xá, phát triển về Đại Từ, cướp được nhiều vũ khí của quân Pháp. Đội quân du kích của đồng chí nổi tiếng khắp vùng, làm cho các đội quân của Pháp hễ nghe tới tên đều tỏ ra khiếp sợ, mất ăn, mất ngủ, coi đó là mối hiểm họa cực kỳ to lớn đối quân đội Pháp.

Tại Phủ Chủ tịch ngày 1/1/1967, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã giới thiệu về ông “Chu Văn Tấn, người anh cả của lực lượng du kích quân Việt Nam”.