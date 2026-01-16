Thay mặt đoàn chức sắc các Hội thánh Cao Đài, Chánh Phối sư Huỳnh Thanh Phong - Phó trưởng Ban thường trực Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên đã gửi lời chúc mừng năm mới, mạnh khỏe, hạnh phúc tới lãnh đạo và toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Bộ Dân tộc và Tôn giáo; đồng thời, thông tin khái quát và trao đổi tình hình sinh hoạt tôn giáo của các Hội thánh và tổ chức Cao Đài trong thời gian qua.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung tiếp đón đoàn chức sắc các Hội thánh Cao Đài do Đầu sư Trần Đức Tăng, Trưởng ban thường trực Hội thánh Cao Đài Minh Chơn đạo làm trưởng đoàn

Theo Chánh Phối sư Huỳnh Thanh Phong, tình hình hoạt động của đạo Cao Đài thời gian qua tương đối ổn định, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước. Hoạt động tôn giáo tập trung vào các công việc như củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với tình hình hiện nay; xây dựng, sửa chữa cơ sở thờ tự; hoạt động từ thiện xã hội được chú trọng trong các phái Cao Đài.

Trong hoạt động từ thiện xã hội, các Hội thánh và tổ chức Cao Đài đã có hoạt động giao lưu hành đạo với nhau, tích cực hoạt động chung trên một số lĩnh vực như: giáo dục, đào tạo, tổ chức hội nghị, hội thảo, cứu trợ kịp thời thiên tai, lũ lụt tại các tỉnh, thành phố, cũng như đồng bào các dân tộc còn nhiều khó khăn... Qua đó, tạo được niềm tin trong chức sắc, tín đồ, số người nhập môn ngày càng gia tăng.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung phát biểu tại buổi tiếp đoàn chức sắc các Hội thánh Cao Đài

Thay mặt lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp và làm việc với các vị lãnh đạo của Hội thánh Cao Đài; đồng thời, ghi nhận những đóng góp của các Hội thánh và tổ chức Cao Đài, đặc biệt là những đóng góp cho việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương thời gian qua.

Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung khẳng định: trong 100 năm qua, đường hướng hành đạo của đạo Cao Đài luôn gắn bó với dân tộc. Các Hội thánh Cao Đài luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, vận động chức sắc, tín đồ ủng hộ cách mạng, tham gia kháng chiến cứu quốc; tiếp tục hoạt động theo pháp luật, tích cực cùng Nhân dân cả nước hăng hái lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giữ gìn trật tự xã hội, làm việc phước thiện giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, người có hoàn cảnh khó khăn.

Chánh Phối sư Huỳnh Thanh Phong, Phó trưởng Ban thường trực Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên gửi lời chúc mừng năm mới tới Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Thông tin đến lãnh đạo của Hội thánh Cao Đài, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung cho biết, thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, thời gian qua, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã khẩn trương xây dựng hồ sơ dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi).

Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung mong muốn các vị chức sắc lãnh đạo của Hội thánh Cao Đài tham gia đóng góp ý kiến đối với các chính sách mới trong hồ sơ dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi).

Đoàn chức sắc lãnh đạo Hội thánh Cao Đài gửi lời chúc mừng năm mới tới Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Nhân dịp năm mới 2026, thay mặt Lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung cũng gửi lời chúc mừng năm mới tới các tín đồ, chức sắc, chức việc dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt; đồng thời mong muốn Hội thánh Cao Đài tiếp tục có những việc làm thiết thực, ý nghĩa, theo phương châm “Nước vinh, đạo sáng” luôn đồng hành cùng dân tộc, gắn bó, đoàn kết với các tôn giáo khác, nhằm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh, bền chặt.