Đạo diễn Bá Vọng. Ảnh: FBNV

Chị Phương nói với phóng viên VietNamNet khoảng 5h sáng nay 23/12, ông xã - đạo diễn Bá Vọng than mệt nên chị gọi cấp cứu, được nhân viên y tế hướng dẫn cách sơ cứu trong thời gian chờ đợi.

Khoảng 15 phút, khi xe cấp cứu đến, Bá Vọng đã ngừng tim, hưởng dương 44 tuổi.

Thi thể anh được đưa vào nhà xác Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa. Khoảng 16h cùng ngày, gia đình sẽ đưa nam đạo diễn về quê nhà ở Phan Rang, Khánh Hòa để tổ chức đám tang và an táng.

Chị Phương cho hay mấy năm nay, sức khỏe đạo diễn Bá Vọng không tốt. Anh bị thoát vị đĩa đệm nặng, từng làm phẫu thuật thay đĩa đệm cho 2 tầng cột sống.

Ngoài ra, anh còn bị suy thận độ 3, duy trì uống thuốc từ đó đến nay.

Do qua đời đột ngột, Bá Vọng không để lại di ngôn. Đời thường, anh hay nói với vợ nếu sang năm 2026 đủ khỏe sẽ triển khai một số dự án phim hằng ấp ủ.

Đạo diễn Bá Vọng sinh năm 1981, tốt nghiệp Đạo diễn sân khấu khóa VI Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TPHCM, cùng khóa với nghệ sĩ Lê Ngọc Tưởng.

Anh đạo diễn nhiều phim truyền hình như: Người đẹp làng hoa, Hậu duệ ông Năm Bảnh, Giấc mơ sen, Lời nguyền tuổi 17, Truyền thuyết cáo tiên...

Phim "Giấc mơ sen" do Bá Vọng đạo diễn