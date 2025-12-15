Theo Sina, lễ tang diễn viên Hà Tình diễn ra ngày 15/12 tại nhà tang lễ Trường Bình ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Nhiều đồng nghiệp, khán giả bất chấp thời tiết lạnh giá để đến tiễn biệt cô.

Diễn viên Hà Tình qua đời ngày 13/12 tại Bắc Kinh (Trung Quốc).

Gia đình ban đầu muốn tổ chức lễ tang riêng tư dành cho người thân, bạn bè. Tuy nhiên, theo nguyện vọng tha thiết của khán giả, họ mở cửa để nhiều người được đến viếng.

Gia đình bố trí màn hình lớn chiếu lại những hình ảnh, thước phim kinh điển của diễn viên. Cả đại sảnh tràn ngập vòng hoa từ người thân và bạn bè, bao gồm cả những nghệ sĩ đồng nghiệp thân thiết với Hà Tình.

Hứa Hà, con trai của Hà Tình, đọc điếu văn trong tang lễ. Con trai nhắc lại sự lạc quan và tích cực của mẹ trong suốt quá trình chống chọi với bệnh tật, cũng như tình yêu thương sâu sắc của nữ diễn viên dành cho các con, gia đình.

Hà Tình (bìa phải) trong những lần cuối cùng gặp gỡ bạn bè. Hình ảnh được chụp năm 2023.

Hứa Hà kể mẹ mình vốn rất thích tuyết. Sau mỗi trận tuyết, diễn viên đều mặc áo khoác dày để ra ngắm cảnh.

"Ngày mẹ qua đời, Bắc Kinh cũng có trận tuyết rơi đầu tiên. Trong lòng tôi cảm thấy trận tuyết này như được dành riêng cho mẹ", anh kể.

Hà Tình được chẩn đoán mắc ung thư não từ năm 2015. Khối u chèn ép dây thần kinh thị giác, khiến mắt cô bị mờ, đồng thời gây ra nhiều cơn đau đầu. Diễn viên phải trải qua ca phẫu thuật mở hộp sọ, loại bỏ khối u.

Dù ca mổ thành công, cô chịu nhiều di chứng về sức khỏe, đặc biệt là khả năng nói chuyện. Diễn viên phát âm không rõ ràng, giọng run và thường xuyên hụt hơi.

Hà Tình từng trở lại màn ảnh đóng phim, nhưng trở ngại phát âm khiến cô buộc phải từ bỏ. Diễn viên sau đó giải nghệ, xin phép trả vai để đạo diễn tìm người thay thế.

Hình ảnh Hà Tình những ngày cuối đời được chia sẻ khiến khán giả xót xa.

Dù mắc bệnh, Hà Tình vẫn mạnh mẽ, thường xuyên động viên con trai dù bất cứ giá nào cũng phải giữ sự lạc quan trong cuộc sống.

Những ngày cuối đời, cô gần như rơi vào trạng thái hôn mê. Khi tỉnh lại, điều diễn viên quan tâm nhất là công việc, sinh hoạt của con.

Hà Tình sinh năm 1964, sớm bộc lộ năng khiếu diễn xuất từ nhỏ. Diễn viên từng tốt nghiệp khoa diễn xuất trường nghệ thuật Triết Giang và chính thức bước chân vào làng giải trí vào năm 20 tuổi.

Nhan sắc xinh đẹp thời trẻ của "Đệ nhất mỹ nhân cổ trang Trung Quốc".

Cô là diễn viên duy nhất tham gia cả 4 phim kinh điển chuyển thể từ tứ đại danh tác của Trung Quốc, gồm: Tây du ký (vai Linh Cát Bồ Tát), Hồng lâu mộng (Tần Khả Khanh), Tam Quốc diễn nghĩa (Tiểu Kiều) và Thủy Hử (kỹ nữ Lý Sư Sư).

"Có nằm mơ tôi cũng không dám tin vào điều này, khi trở thành nữ diễn viên được tham gia cả bốn tác phẩm kinh điển", cô từng chia sẻ.

Bên cạnh nhan sắc xinh đẹp, Hà Tình được đánh giá là diễn viên thực lực, có thể diễn đa dạng nhiều dạng vai.

Clip các vai diễn trên màn ảnh của Hà Tình

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu