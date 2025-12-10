Theo Nhật báo Quang Minh, Diệp Tử Thành qua đời ngày 8/12. Nguyên nhân sự ra đi của diễn viên được giấu kín. Một nguồn tin tiết lộ anh mắc bạo bệnh, dù tích cực chạy chữa nhưng không qua khỏi.

Diễn viên Diệp Tử Thành qua đời ở tuổi 25.

Gia đình hiện sắp xếp hậu sự, tổ chức lễ tang kéo dài 3 ngày cho anh từ ngày 11/12. Nam diễn viên sau đó được an táng tại Nghĩa trang Công viên Tưởng niệm Nirvana ở Semenyih.

Thông tin Diệp Tử Thành mất khiến nhiều đồng nghiệp showbiz, khán giả sốc và bàng hoàng. Nam diễn viên vốn rất trẻ, còn nhiều ước mơ và hoài bão chưa thực hiện được.

Tác giả Từ Hữu Lợi bày tỏ xót xa trước tin buồn, nói không chấp nhận được sự thật. Anh đăng tải hình ảnh cũ, bày tỏ nhớ thương kỷ niệm với nam diễn viên.

Chung Thịnh Trung, đạo diễn bộ phim Học sinh tệ nhất? phần 2 do Diệp Tử Thành đóng chính, gửi lời tri ân nam diễn viên đã dốc sức hoàn thành nhân vật để tạo nên thành công cho tác phẩm.

Diệp Tử Thành là diễn viên nhí nổi tiếng một thời.

"Sự thuần khiết và kiên trì của em, cùng thứ ánh sáng tuổi trẻ giúp nhân vật trở nên sống động, chạm trái tim người xem. Mong em ở thế giới bên kia không còn đau khổ, chỉ còn tự do", đạo diễn viết.

Diệp Tử Thành sinh năm 2000, bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ. Anh yêu thích ca hát, sau đó lấn sân diễn xuất. Diễn viên được mời tham gia các tác phẩm như: Anh em song sinh: 48 giờ kinh hoàng, Tôi đến từ New York, Kỳ nghỉ khó quên nhất, Đại vũ sư quan thánh cung…

Clip hậu trường phim của Diệp Tử Thành

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu