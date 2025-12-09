Anh Tùng - con trai Thương Tín. Ảnh: Tô Hiếu

Nhạc sĩ Tô Hiếu - người gắn bó với diễn viên Thương Tín suốt những năm cuối đời - báo tin với phóng viên VietNamNet ông đã qua đời trưa ngày 8/12.

Anh đang ở nhà cùng con trai Thương Tín - anh Thanh Tùng phụ lo hậu sự cho nam nghệ sĩ.

Đầu năm 2021, Thương Tín bị đột quỵ, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng. Tháng 9/2024, ông bị ngã khi bước xuống từ xe khách, phải nhập viện.

Cuối tháng 12/2024, Thương Tín khám tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM và được bác sĩ kết luận bị thoái hóa khớp gối phải, gãy xương bánh chè. Nếu không tiến hành phẫu thuật, ông có nguy cơ tàn tật.

Tuy nhiên, sức khỏe nam nghệ sĩ yếu, không thể tiến hành phẫu thuật. Sau đó, ông ở tại nhà riêng của Tô Hiếu một thời gian rồi trở về quê nhà ở Khánh Hòa.

Thương Tín sinh năm 1956, tham gia gần 200 bộ phim và nổi tiếng vào thập kỷ 1980 - 1990. Ông tham gia các phim như Ván bài lật ngửa, Mỹ nhân Sài thành, Già gân, mỹ nhân và găng tơ, Tiếng quốc đêm mưa, Sau ánh hào quang…

Thương Tín trong "Biệt động Sài Gòn"