Hình ảnh gây sốc của “Cận kề cái chết”.

Lấy bối cảnh giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, thời điểm cuộc chiến bước vào giai đoạn khốc liệt nhất, phim xoay quanh một tù nhân đặc biệt, vốn là đặc vụ của đường dây vận chuyển chiến lược từ miền Bắc vào miền Nam. Anh nắm giữ bí mật về một khoản tiền USD lớn cần được chuyển về cho Cách Mạng và cũng là người duy nhất biết vị trí cất giấu số tiền này. Bị giam giữ tại trại giam Phú Quốc - nơi được ví như “địa ngục trần gian” thời bấy giờ, nhân vật chính buộc phải lên kế hoạch trốn trại trong điều kiện gần như bất khả thi.

Cận kề cái chết không đơn thuần là một bộ phim về vượt ngục mà là hành trình sinh tồn nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết bị thu hẹp đến cực hạn.

Sau thành công của phim điện ảnh cùng thể loại Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối công chiếu tháng 4/2025 với doanh thu hơn 170 tỷ đồng, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên tiếp tục khai thác thế mạnh của mình khi đặt những nhân vật vào những tình huống căng thẳng tột độ, nơi nội tâm và bản năng sinh tồn liên tục giằng xé.

Với dự án lần này, đạo diễn hướng đến việc khắc họa không chỉ sự khốc liệt của chiến tranh mà còn là những góc khuất ít được kể về nội tâm của những chiến sĩ cách mạng, đặc biệt là niềm tin và ý chí con người trong hoàn cảnh ngặt nghèo.

Dự án hiện đang trong giai đoạn casting và lên kế hoạch sản xuất. Theo thông tin từ nhà sản xuất, phim dự kiến ra rạp trong năm 2027.