Chiều ngày 20/11, Ban Tổ chức Liên hoan phim Việt Nam (LHP VN) XXIV - 2025 tổ chức họp báo về sự kiện tại TPHCM.

Năm nay, LHP thu hút 144 phim ở các thể loại tham dự, trong đó có 16 phim điện ảnh, 36 phim tài liệu, 14 phim khoa học và 21 phim hoạt hình.

Đạo diễn Trấn Thành có 2 tác phẩm "Mai", "Bộ tứ báo thủ" tham gia tranh giải tại Liên hoan phim Việt Nam 2025. Trong khi đó, "Mưa đỏ" - phim có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé cũng góp mặt trong danh sách.

Ở thể loại được quan tâm nhất là Phim điện ảnh, ban giám khảo chấm thi bao gồm NSƯT đạo diễn Nguyễn Hữu Mười; NSƯT đạo diễn, quay phim Bùi Trung Hải; NSƯT diễn viên Kim Phương; nhạc sĩ Huy Tuấn; đạo diễn Lý Hải; nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc; NSƯT, Phó Trưởng khoa Thiết kế mỹ thuật, trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội Nguyễn Nguyên Vũ và biên kịch phim Em chưa 18 Trần Khánh Hoàng.

Bà Ngô Phương Lan, Tiến sĩ, Phó trưởng Tiểu ban Lý luận, phê bình Văn học, Nghệ thuật Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hiệp hội xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch Ban Giám khảo.

Phim điện ảnh dự thi tại LHP gồm 16 tác phẩm, đều là những phim đã được ra mắt công chúng trong vòng 3 năm qua. Số lượng tác phẩm cũng có sự phân hóa rõ rệt về tính nghệ thuật lẫn giải trí.

Trong đó, nhiều tác phẩm đại thắng phòng vé, đạt doanh thu trăm tỷ đồng trên thị trường như: Mai, Nụ hôn bạc tỷ, Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu…

Ở mảng phim chính luận có những cái tên như: Vầng trăng thơ ấu, Thanh âm vượt đại dương... Đáng chú ý, Mưa đỏ và Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối - 2 tác phẩm đề tài chiến tranh cách mạng tạo tiếng vang lớn thời gian qua cũng góp mặt.

Ban tổ chức nhận câu hỏi liên quan đến việc có hay không việc các tác phẩm như Mưa đỏ, Địa đạo chiếm ưu thế tại LHP và cơ hội nào cho những phim thuộc lĩnh vực khác?

Ông Tạ Quang Đông – Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xin phép hoãn lại câu trả lời để tránh gây áp lực cho ban giám khảo.

Theo ông, hội đồng cần thời gian suy ngẫm, đánh giá từng tác phẩm để từ đó có sự lựa chọn đúng đắn và minh bạch cho phim chiến thắng.

Thứ trưởng cho biết việc chấm 1 tác phẩm phim ảnh không thể rành mạch, rõ ràng như toán học. Hội đồng đề cao giá trị nghệ thuật, tư tưởng và chiều sâu của phim.

"Tác phẩm phải phản ánh được cuộc sống, dòng chảy thời đại, đưa ra được những điều xã hội đang hướng đến... Trong đó, tính thẩm mỹ, triết lý của tác phẩm cũng là điều quan trọng", ông Đông nói.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông chia sẻ về tiêu chí chấm giải tại LHP Việt Nam

Mặt khác, doanh thu cũng là một thước đo quan trọng, cho thấy sức hút của phim đối với khán giả đại chúng. Thế nhưng cái cốt lõi ban tổ chức và giám khảo hướng đến vẫn là giá trị nghệ thuật mà tác phẩm mang lại.

Liên hoan phim Việt Nam diễn ra trong những ngày miền Trung chống chọi với thiên tai lũ lụt. Đại diện ban tổ chức cho biết sẽ đăng tải tài khoản của Mặt trận Tổ quốc TPHCM trong mỗi sự kiện, qua đó kêu gọi văn nghệ sĩ, các khách mời chung tay ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả.

NSND Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM cho biết LHP sẽ có nhiều hoạt động đặc biệt để cho thấy tầm quan trọng, ý nghĩa của sự kiện này.

Dịp này, công chúng sẽ được thưởng thức các tác phẩm phim được chiếu miễn phí trong những ngày diễn ra liên hoan phim. Mưa đỏ được chọn là tác phẩm điện ảnh chiếu mở màn cho sự kiện.

Trong khuôn khổ LHP, 2 tọa đàm được tổ chức gồm: Phát triển Công nghiệp Điện ảnh trong kỷ nguyên mới và Thực trạng - giải pháp điện ảnh để thu hút các đoàn phim đến địa phương.

Hoạt động khai mạc triển lãm ảnh TPHCM vươn mình cùng đất nước qua góc nhìn điện ảnh cũng trưng bày 200 bức ảnh tại Đường Nguyễn Huệ. Chương trình Âm nhạc trong phim quy tụ đông đảo nghệ sĩ điện ảnh các thế hệ… để cùng khán giả chia sẻ, hoài niệm ký ức về các tác phẩm.

Ảnh, clip: HK, BTC