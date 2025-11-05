Điện ảnh Quân đội Nhân dân xác nhận với VIetNamNet sẽ gửi "Mưa đỏ" tranh giải LHP Việt Nam 2025.

LHP Việt Nam lần thứ XXIV (21-25/11/2025) là sự kiện văn hóa nghệ thuật quốc gia được tổ chức tại TPHCM chào mừng Kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước; Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh. Đây là hoạt động để TPHCM giới thiệu sự chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định vai trò trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học - công nghệ, đặc biệt trong bối cảnh TPHCM vừa trở thành thành phố điện ảnh trong Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á; đồng thời đánh dấu 55 năm LHP Việt Nam ra đời (1970-2025).

Với khẩu hiệu “Điện ảnh Việt Nam - Phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới”, LHP Việt Nam lần thứ XXIV kỳ vọng giới thiệu đến công chúng những tác phẩm mới của điện ảnh Việt Nam để tạo cơ hội tiếp xúc, đối thoại, giao lưu giữa nghệ sĩ, nhà làm phim với khán giả, góp phần tìm hiểu về nhu cầu và thị hiếu điện ảnh của công chúng; nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động điện ảnh; tạo điều kiện cho nghệ sĩ điện ảnh, những người làm công tác quản lý, đội ngũ các nhà sáng tác, sản xuất, phát hành và phổ biến phim trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy phát triển nền công nghiệp điện ảnh.

BTC đã nhận được 30 phim truyện, 120 phim tài liệu, 21 phim khoa học, 32 phim hoạt hình và thành lập Hội đồng tuyển chọn phim dự thi và phim chiếu trong Chương trình toàn cảnh Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV. Trong số này có 16 phim điện ảnh, đáng chú ý là những cái tên từng gây sốt phòng vé với doanh thu trên 100 tỷ đồng năm qua như: Mưa đỏ, Địa đạo, Tử chiến trên không, Bộ tứ báo thủ, Thám Tử Kiên...

Phim "Địa đạo" gây sốt rạp chiếu dịp 30/4.

Tuần phim Chào mừng LHP diễn ra từ 15- 20/11/2025 tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước sẽ trình chiếu miễn phí 15 bộ phim: Vầng trăng thơ ấu; Đào, Phở và Piano; Mùi cỏ cháy; Hồng Hà nữ sĩ; Bình minh đỏ; Hoa nhài; Người trở về; Truyền thuyết Quán Tiên; Ngã ba Đồng Lộc; Hà Nội 12 ngày đêm; Nhà tiên tri; Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh; Những người viết huyền thoại; Sống cùng lịch sử; Chim vành khuyên; Vợ chồng A Phủ; Sao tháng Tám; Vĩ tuyến 17 ngày và đêm...

Đặc biệt, được sự hỗ trợ, phối hợp từ Điện ảnh Quân đội nhân dân/Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, bộ phim Mưa đỏ - tác phẩm có doanh thu cao nhất lịch sử sẽ được trình chiếu trong Tuần phim nhằm góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước cũng như tình yêu điện ảnh đến với khán giả Thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Huế, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Cần Thơ và TPHCM.

Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VHTTDL chia sẻ tại họp báo sáng 5/11 đây là LHP Việt Nam có nhiều phim tham dự nhất (202 phim). Ngoài các giải thưởng chính, năm nay sẽ có 3 bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL dành cho Đơn vị phát hành nhiều phim Việt Nam nhất giữa 2 kỳ LHP; cá nhân người Việt có đóng góp đặc biệt cho sự phát triển của điện ảnh Việt Nam và cá nhân người nước ngoài có đóng góp đặc biệt cho sự phát triển của điện ảnh Việt Nam. Thêm nét mới của LHP năm nay là BTC sẽ đưa các chuyên gia điện ảnh, nhà làm phim và diễn viên tên tuổi chia sẻ với các sinh viên trường điện ảnh tại TPHCM.

Lễ Khai mạc và Lễ Bế mạc - Trao giải được tổ chức tại khuôn viên ngoài trời Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc lập) vào 21/11 và 25/11, Truyền hình trực tiếp trên VTV9. Bà Thanh Thuý - Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TPHCM khẳng định tại họp báo sáng 5/11 tại Hà Nội: "Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức mình, bằng vai trò của thành phố là trung tâm sản xuất phim sẽ cố gắng tổ chức 1 LHP thực sự chuyên nghiệp và là ngày hội điện ảnh rực rỡ".

Hiện BTC vẫn giữ kín danh sách Ban Giám khảo ở các hạng mục và chưa thông tin chi tiết danh sách cụ thể 16 phim tranh giải ở hạng mục Phim truyện điện ảnh.

Trailer "Mưa đỏ":