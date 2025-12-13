Tối 12/12 (tức rạng sáng ngày 13/12) tại rạp Pathé Palace - nơi gắn với cội nguồn của điện ảnh thế giới Lễ bế mạc Tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam - Hành trình Ánh sáng” đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp và tràn đầy cảm xúc.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền, các diễn viên Đỗ Nhật Hoàng, Lê Hạ Anh và Hiếu Nguyễn tại lễ bế mạc tuần phim.

Cùng sự hiện diện của nhiều nghệ sĩ, đạo diễn uy tín đến từ Việt Nam và Pháp; đại diện đoàn phim Mưa đỏ gồm đạo diễn Đặng Thái Huyền, các diễn viên Đỗ Nhật Hoàng, Lê Hạ Anh và khách mời đặc biệt bà Laure Cazeneuve – Giám đốc Ban Giám khảo và Đối ngoại của Liên hoan phim Cannes. Sự hiện diện của các thế hệ nghệ sĩ, nhà làm phim và chuyên gia điện ảnh quốc tế, các cựu chiến binh đã tạo nên một không gian giao thoa nghệ thuật đặc sắc, nơi điện ảnh Việt Nam được kết nối, đối thoại và lan tỏa giữa lòng Paris.

Buổi công chiếu Mưa đỏ khép lại Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam tại Paris bằng một dấu ấn đặc biệt, khi tác phẩm từng lập kỷ lục phòng vé tại Việt Nam được giới thiệu đến đông đảo khán giả châu Âu và đại diện Việt Nam tranh giải Oscar. Bộ phim cho thấy bước chuyển mình rõ nét của điện ảnh Việt Nam trong cách kể chuyện hiện đại, ngôn ngữ hình ảnh giàu cảm xúc và khả năng hội nhập quốc tế.

Đoàn phim "Mưa đỏ" cùng xuất hiện trên sân khấu Paris và thực hiện chào theo điều lệnh quân đội trước khi phim công chiếu.

Chia sẻ tại buổi công chiếu, đạo diễn Đặng Thái Huyền, đại diện đoàn phim Mưa đỏ xúc động cho biết: “Những gì được thể hiện trong phim về 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị chỉ là một phần rất nhỏ so với thực tế khốc liệt của chiến tranh. Chúng tôi tự hào vì đã hoàn thành Mưa đỏ và đưa bộ phim đi một chặng đường rất xa. Nhưng trên hết, chúng tôi xin được tri ân khán giả - cảm ơn những tràng pháo tay, những giọt nước mắt, sự đồng cảm và động viên của khán giả, từ Việt Nam đến Paris hôm nay".

Chia sẻ với VietNamNet, đạo diễn Mưa đỏ cho biết chị cảm thấy vô cùng tự hào và hạnh phúc khi đã mang bộ phim tới chiếu tại Pháp và khán giả vỗ tay rất dài khi hết phim.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ về "Mưa đỏ".

Từ góc nhìn học thuật, ông Alain-Cyril Barioz, Giáo sư Lịch sử – Địa lý tại Paris, nhận xét: “Bộ phim khép lại bằng một cảnh cuối giàu tính biểu tượng, khi chiếc khăn của cô gái – bị xé ra giữa hai người sĩ quan – tạo thành hình chữ S, hình dáng của đất nước Việt Nam. Hình ảnh kết thúc này giúp người xem có được một khoảng lùi cần thiết để suy ngẫm về câu chuyện đầy day dứt và cảm xúc gắn kết những người đàn ông với người phụ nữ ấy, đồng thời cũng gắn kết một nhóm người với nhau".

Tuần lễ đã thu hút hơn 6.000 lượt khán giả đến từ Pháp và gần 20 quốc gia, giới thiệu 17 tác phẩm tiêu biểu của điện ảnh Việt Nam – từ kinh điển đến đương đại, từ phim thương mại tới phim nghệ thuật và tài liệu, trong đó có nhiều phim từng đoạt giải tại nhiều liên hoan quốc tế. Hơn 100 diễn viên, đạo diễn nổi tiếng Pháp và Việt Nam cùng hội tụ trong Tuần lễ đặc biệt này.

Giám đốc ban giám khảo của LHP Cannes, bà Laure Cazeneuve, cũng góp mặt tại sự kiện bế mạc.

Với những cuộc gặp gỡ chuyên sâu và sự đón nhận nồng nhiệt từ công chúng quốc tế, Tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam – Hành trình Ánh sáng” tại Paris 2025 được xem là một dấu mốc đáng nhớ của điện ảnh Việt trên bản đồ thế giới.

Sự kiện không chỉ tôn vinh nghệ thuật mà còn mở ra định hướng dài hạn trong việc quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam thông qua sức lan tỏa của điện ảnh; Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và châu Âu trong lĩnh vực nghệ thuật – điện ảnh; Hỗ trợ và phát triển tài năng trẻ, đồng thời thúc đẩy các hoạt động sản xuất và đào tạo mang tính quốc tế; Đưa các tác phẩm điện ảnh Việt Nam tiếp cận thị trường toàn cầu, khẳng định vị thế mới của điện ảnh Việt trong dòng chảy điện ảnh thế giới.

Ảnh: BTC