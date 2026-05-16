Tiếp nối thành công của Tiệc phim ngắn Lagi 2024, Tiệc phim ngắn Nha Trang 2026 trở lại với quy mô và nội dung chuyên môn sâu sắc và mới mẻ hơn.

Đặng Thái Huyền và Kaity Nguyễn.

Chương trình quy tụ các tên tuổi đạo diễn, nhà sản xuất và chuyên gia điện ảnh uy tín như: đạo diễn Trần Anh Hùng, diễn viên Trần Nữ Yên Khê, đạo diễn Đặng Thái Huyền, nhà sản xuất Nguyễn Trinh Hoan, đạo diễn Phan Đăng Di, đạo diễn Phạm Thiên Ân, đạo diễn Trần Thanh Huy, đạo diễn Võ Thanh Hòa, đạo diễn Võ Thạch Thảo, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh, đạo diễn Đỗ Quốc Trung cùng các diễn viên Kaity Nguyễn, Hồ Thu Anh, Lãnh Thanh, Bảo Định, Juliet Bảo Ngọc, Sỹ Hậu, Trịnh Thảo, Thuỳ Anh, Lan Thy, Lý Hồng Ân, Băng Di, Ngọc Xuân, Huỳnh Mai Cát Tiên, Nguyễn Minh Hà, Ngọc Quý....

Điểm nhấn đặc biệt của sự kiện năm nay là chuỗi trình chiếu phim ngắn ngoài trời diễn ra trong 3 đêm ngay sát bờ biển từ ngày 12-14/5/2026.

Đạo diễn Đỗ Quốc Trung (Phí phông) - Phan Gia Nhật Linh (Tiệc trăng máu 8) và Võ Thanh Hoà (NSX phim Heo 5 móng) hội ngộ tại sự kiện.

Trong không gian mở hướng ra biển, các tác phẩm phim ngắn mới và nổi bật sẽ được trình chiếu trên màn ảnh lớn mang đến trải nghiệm điện ảnh độc đáo chưa từng có ngay giữa thiên nhiên. Sau mỗi buổi chiếu là phần giao lưu trực tiếp giữa nhà làm phim và khán giả.

31 bộ phim ngắn xuất sắc vượt qua hơn 200 bộ phim được gửi về để góp mặt tại tiệc phim năm nay trong 3 đêm trình chiếu. Hội đồng giám khảo là những tên tuổi lẫy lừng nắm giữ các kỷ lục doanh thu và giải thưởng quốc tế danh giá như: Thượng tá Đặng Thái Huyền - người đứng sau bộ phim Mưa đỏ có doanh thu cao nhất rạp Việt, biên kịch Toto Chan, diễn viên Kaity Nguyễn, đạo diễn Võ Thanh Hòa, đạo diễn Trần Thanh Huy.

Cuối cùng, dự án Tuyết ơi của đạo diễn Vũ Minh Nghĩa đã xuất sắc nhận được cả 3 giải thưởng bao gồm: Giải Dự án xuất sắc nhất, Lựa chọn tài trợ gói kỹ xảo của Bad Clay Studio và Special Mention Award của Viện Pháp tại Việt Nam, được trao giải bởi Tổng sự lãnh quán Pháp - Etienne Ranaivoson.

Diễn viên Lãnh Thanh, Thuỳ Anh, Kaity Nguyễn tại sự kiện.

Ngoài ra, trong khuôn khổ tiệc phim còn có một hoạt động thu hút sự quan tâm của rất nhiều người tham gia là Chợ dự án phim ngắn được tổ chức trong một không khí thoáng đãng ngay sát bờ biển nhưng một mô hình “chợ trời” dành riêng cho điện ảnh. Đây là không gian kết nối dành cho các dự án phim ngắn tiềm năng gặp gỡ nhà đầu tư, nhà sản xuất và đối tác trong ngành.

Một trong những điểm nhấn nổi bật và tạo nên giá trị khác biệt của Tiệc phim ngắn Nha Trang 2026 chính là chuỗi 3 master workshop chuyên sâu, quy tụ những mentor hàng đầu.

Nổi bật và đáng chú ý nhất tại Tiệc phim ngắn Nha Trang năm nay chính là master workshop Tiếng nói đạo diễn với sự góp mặt hiếm thấy của đạo diễn Trần Anh Hùng. Ông là một trong những nhà làm phim gốc Việt có tầm vóc quốc tế, người đã ghi dấu ấn sâu đậm trong điện ảnh thế giới với phong cách tinh tế, giàu chất thơ và ngôn ngữ hình ảnh đầy nội lực.

Đạo diễn Trần Anh Hùng cùng vợ từ Pháp về dự sự kiện.

Trần Anh Hùng được biết đến qua các tác phẩm nổi bật như Mùi đu đủ xanh (Camera d’Or - Cannes), Xích lô (Sư tử Vàng - Venice), Mùa hè chiều thẳng đứng và gần đây là Muôn vị nhân gian (Giải Đạo diễn xuất sắc - Cannes 2023).

Tại workshop, đạo diễn Trần Anh Hùng có dịp chia sẻ với các nhà làm phim trẻ một cách chân thành, gần gũi về cách các nhà làm phim nên hiểu về ngôn ngữ chuyên biệt của điện ảnh, cách làm việc với diễn viên, tư duy hình ảnh và hành trình xây dựng phong cách tác giả bền vững trong bối cảnh quốc tế.

Workshop Hệ thống liên hoan phim quốc tế cùng với đạo diễn Phan Đăng Di - một trong những nhà làm phim Việt Nam giàu kinh nghiệm trên đấu trường quốc tế với hành trình gắn liền các cột mốc quan trọng tại 3 liên hoan phim lớn nhất thế giới (Cannes, Berlin, Venice).

