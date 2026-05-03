Thân Thuý Hà sinh năm 1978, là gương mặt diễn viên nổi tiếng của truyền hình phía Nam. Năm 2025, chị gây chú ý với vai mẹ Quang trong bom tấn Mưa đỏ đạt hơn 700 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu cao nhất lịch sử rạp Việt.

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ diễn viên gây chú ý khi lên tiếng về tin đồn chị có 700 tỷ trong tay do một trang mạng đăng tải. "Trang này lấy thông tin của tôi ở đâu ra mà đưa tin chấn động vậy trời? Tôi sống 32 năm trong nghề làm việc nghiêm túc, chưa từng sống vì mấy tin tức giật gân kiểu này nên vui lòng tìm hiểu kỹ về nghệ sĩ mà các bạn muốn đưa lên chứ giật gân kiểu này tôi chạy không kịp.

Diễn viên Thân Thuý Hà.

7 triệu thì tôi có chứ có 700 tỷ là tôi nghỉ hưu, sáng pha trà ngắm hoa nghe nhạc, chiều đi dạo hóng gió ngắm hoàng hôn, sống cuộc đời an yên rồi. Còn sự thật bây giờ tôi đi làm nuôi con, đóng tiền học, cơm áo gạo tiền hàng ngày thiếu trước hụt sau, đừng có quăng bom kiểu này làm tôi sợ đứng tim sống sao nổi".

Nữ diễn viên nói thêm: "Tôi mà thất nghiệp không ai mời đóng phim nữa, không có tiền nuôi con là tôi đi kiếm chủ clip đồn tôi có 700 tỷ bắt nuôi 3 mẹ con tôi luôn, nuôi tới khi nào tôi có 700 tỷ thật mới đi về nhà".

Trước Mưa đỏ, Thân Thuý Hà là gương mặt quen thuộc trong nhiều dự án phim như: Mặt trời lạnh, Tiếng sét trong mưa, Người đứng trong gió, Nếu còn có ngày mai, Cung đường tội lỗi, Giọt nước mắt hận thù, Lục Vân Tiên, Tình yêu còn lại, Thám tử miệt vườn, Duyên kiếp, Vợ quan, Lưới trời...

Đời tư, nữ diễn viên nhiều năm làm mẹ đơn thân. Hồi đầu năm con trai chị lên đường du học sau nhiều năm sống cùng mẹ.