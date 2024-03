Nhà phát hành Muôn vị nhân gian cho biết đạo diễn Trần Anh Hùng sẽ trở về Việt Nam để tham gia quảng bá bộ phim. Trước đó, Đạo diễn xuất sắc nhất LHP Cannes 2023 thường trở về Việt Nam hàng năm để giảng dạy lớn đạo diễn thuộc khuôn khổ chương trình Gặp gỡ mùa thu. Tuy nhiên, đây là dịp hiếm hoi Trần Anh Hùng về nước cùng với dự án riêng và dành thời gian để gặp gỡ báo chí cũng như giao lưu với khán giả.

Cảnh trong phim 'Muôn vị nhân gian'.

Muôn vị nhân gian là bộ phim đậm chất nghệ thuật xoay quanh câu chuyện tình yêu và ẩm thực của Dodin (Benoît Magimel) và Eugénie (Juliette Binoche). Với kinh nghiệm diễn xuất dày dặn từ diễn viên gạo cội Benoît Magimel và chủ nhân tượng vàng Oscar Juliette Binoche, kết hợp cùng cố vấn ẩm thực - đầu bếp 14 sao Michelin Pierre Gagnaire, đạo diễn Trần Anh Hùng đã mượn câu chuyện ẩm thực để tạo nên bản tình ca lãng mạn, nhẹ nhàng ở miền quê nước Pháp.

3 thành viên trong gia đình Trần Anh Hùng cùng tham gia phim.

Bên cạnh những tên tuổi đình đám, Trần Anh Hùng còn làm việc cùng những cộng sự đặc biệt trong dự án Muôn vị nhân gian. Đó chính là vợ Trần Nữ Yên Khê đảm nhận vị trí chỉ đạo nghệ thuật, phục trang và con trai Cao Phi đảm nhận vị trí trợ lý của tổ đạo diễn. Vợ của đạo diễn Trần Anh Hùng cũng là cái tên quen thuộc với khán giả Việt, từng đảm nhận vai nữ chính trong Mùi đu đủ xanh - phim nói tiếng Việt nhận đề cử Oscar vào năm 1993.

Nói về quá trình làm việc cùng vợ trên phim trường Muôn vị nhân gian, đạo diễn Trần Anh Hùng chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất may mắn khi có Yên Khê phụ trách phần chỉ đạo nghệ thuật và phục trang. Cô ấy có đôi mắt tinh tế và nhanh chóng nhận ra điều gì là phù hợp với bộ phim. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào cô ấy trong suốt quá trình chuẩn bị. Tôi để bộ phận nghệ thuật và phục trang tự do sáng tạo thay vì can thiệp nhiều, tôi chỉ cần xem xét các lựa chọn của họ và xác nhận. Suốt quá trình ghi hình, tôi cũng tận dụng sự nhạy bén của cô ấy về nghệ thuật, để cô ấy giám sát sự hài hoà của mọi thứ xuất hiện trong khung hình.

Trần Anh Hùng chỉ đạo diễn xuất cho diễn viên.

Phim sẽ chính thức phát hành vào ngày 22/3/2024 tại các cụm rạp trên toàn quốc.

Quỳnh An