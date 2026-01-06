Đạo diễn Nguyễn Anh Dũng.

Sau khi tốt nghiệp ngành đạo diễn điện ảnh Đại học Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội, từ sự giới thiệu của NSND Tấn Minh, Nguyễn Anh Dũng được gặp nhạc sĩ Lương Minh của VTV3 sau đó là nhà báo Lại Văn Sâm - người khi đó đang phụ trách VTV3. Vì vậy Nguyễn Anh Dũng thi tuyển vào VTV và chính thức làm việc ở đây từ năm 2008.

Dù là gương mặt mới, chưa nhiều kinh nghiệm nhưng Nguyễn Anh Dũng đã được giao đạo diễn chương trình Bài hát Việt và sau đó là Trò chơi âm nhạc, Sao mai, Giai điệu kết nối... Anh Dũng gắn bó với Bài hát Việt tới 2015 và sau đó đảm nhiệm nhiều chương trình lớn như: Hoà âm ánh sáng, Bước nhảy hoàn vũ... Đạo diễn sinh năm 1984 cũng từng đạo diễn nhiều chương trình hoa hậu mới nhất là Hoa hậu sinh viên Hoà bình Việt Nam 2025, các event và liveshow cho NSƯT Đăng Dương, nhóm Con Gái, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu...

Đạo diễn Nguyễn Anh Dũng cùng các đồng nghiệp ở VTV.

Dù được đào tạo làm đạo diễn điện ảnh nhưng Nguyễn Anh Dũng nói mình và nhiều bạn cùng lớp đều thi tuyển vào VTV vì có cơ hội làm nghề thường xuyên. Ra trường vào thời điểm năm 2007 khi hầu hết chỉ có phim nhà nước thống trị, đi phụ các đoàn có khi tới 7-8 năm mới có cơ hội làm phim nên ít ai còn trụ được với nghề, muốn phát triển hầu hết chỉ có vào thị trường phía Nam. Ít cơ hội làm phim nên Nguyễn Anh Dũng quyết định thử sức với việc làm chuỗi DVD cho ca sĩ Anh Thơ rồi gắn bó với các chương trình giải trí.

"Khi tôi 24 -25 tuổi được phân công làm chương trình Bài hát Việt có sự tham gia của Hồng Nhung. Khi đó chị ấy đã là diva nên ban đầu không tin tưởng tôi lắm. Thú thật mới ra trường lại được giao làm show lớn, tháng nào cũng làm trực tiếp với các nghệ sĩ hạng A nên tôi cũng áp lực nhiều phía", Nguyễn Anh Dũng chia sẻ với VietNamNet.

Tuy nhiên, những người trẻ như Nguyễn Anh Dũng lại luôn được lãnh đạo Đài trao cơ hội để thể hiện năng lực bản thân dù họ ít cả tuổi đời lẫn tuổi nghề. "Chú Lại Văn Sâm rất tin tưởng đội trẻ nên giao toàn quyền quyết định cho chúng tôi. Ngay cả những gì điên rồ nhất chúng tôi cũng được thoả sức làm. Vì thế tôi biết ơn chú Lại Văn Sâm và anh Lương Minh - trưởng phòng âm nhạc khi đó vì luôn tạo điều kiện.

Nguyễn Anh Dũng biết ơn quãng thời gian làm việc ở VTV đã cho anh nhiều mối quan hệ thân thiết với các nghệ sĩ từng cộng tác.

Nguyễn Anh Dũng nói 18 năm làm ở VTV có nhiều nghệ sĩ để lại ấn tượng đặc biệt với anh như: Tùng Dương, Dương Cầm, Phan Mạnh Quỳnh, Nguyễn Hải Phong... Họ chơi với nhau từ khi mới ngoài 20 tuổi và giờ vẫn làm cùng nhau các dự án trong và ngoài đài.

Điều gì đã giúp anh gắn bó gần 20 năm trong môi trường làm việc nhiều áp lực như VTV? Trước câu hỏi này, Nguyễn Anh Dũng đáp: "Nói đó là đam mê cũng đúng nhưng tôi nghĩ phần nhiều là do áp lực cuộc sống, áp lực của trụ cột gia đình, áp lực kiếm tiền và áp lực cần một chỗ đứng vững vàng trong công việc là điểm mấu chốt để tôi tồn tại được ở môi trường này. Có lúc đứng trước ngã rẽ như năm 2011 tôi nhận nhiều lời mời vào Sài Gòn làm việc. Tôi cũng từng có suy nghĩ muốn ra ngoài làm phát triển nhưng gia đình và bố mẹ vẫn ở Hà Nội nên khó di chuyển.

Năm 2013-2014 thị trường event, gameshow lớn mạnh nên tôi một lần nữa đứng trước áp lực ra ngoài mở công ty làm event. Năm 2006-2016 truyền hình thịnh và sôi động, quảng cáo về VTV nhiều, sau Covid-19 công việc bị ảnh hưởng nhiều công ty họ tự sản xuất gameshow, mạng xã hội bùng nổ, truyền hình đứng trước nhiều thách thức nên những người như tôi cũng phải thay đổi để thích nghi".

18 năm làm việc ở VTV, công việc cho Nguyễn Anh Dũng nhiều thứ từ danh tiếng tới gia đình. Đây cũng chính là nơi gieo duyên cho anh với người vợ xinh đẹp kém 2 tuổi hiện tại. Cô từng có thời gian dẫn Cafe sáng VTV3 và tham gia chương trình Đồ Rê Mí trước khi quyết định nghỉ việc ra ngoài làm cho một ngân hàng lớn.

Đạo diễn Nguyễn Anh Dũng và vợ.

"Công việc của tôi bận rộn, thường xuyên không có mặt ở nhà nhưng may mắn có người vợ hiểu chuyện. Việc tôi đi công tác nhiều đã là chuyện cơm bữa nên từng làm việc ở VTV, cô ấy hiểu công việc của chồng và thường xuyên chia sẻ. Cô ấy cũng hay hỗ trợ tôi về mặt ý tưởng truyền thông", Nguyễn Anh Dũng nói.

Hai vợ chồng anh hiện có một cậu con trai học lớp 7. Từ khi con còn nhỏ, Nguyễn Anh Dũng thường xuyên cho con trai tiếp xúc với công việc của bố. Có show nào dài ngày anh thường tìm cơ hội để vợ con đi cùng vừa tranh thủ thời gian để cả gia đình bên nhau vừa là dịp để họ chia sẻ hiểu hơn công việc của một đạo diễn. Chính vì vậy, Nguyễn Anh Dũng luôn tìm thấy sự cân bằng giữa công việc và gia đình, giúp anh yên tâm làm nghề trong môi trường quá nhiều áp lực và cạnh tranh cũng như yêu cầu sự sáng tạo cao như VTV.

Mỗi khi có dịp, Nguyễn Anh Dũng tranh thủ đưa vợ con theo show anh làm.

Đạo diễn Nguyễn Anh Dũng và MC Mỹ Vân nói về chương trình "Cảm hứng bất tận":

Ảnh: NVCC