Lằn ranh là phim về đề tài chống tham nhũng đang thu hút sự chú ý của khán giả. Đặc biệt các tập gần đây, khi mối quan hệ đen tối giữa lãnh đạo tỉnh và chủ doanh nghiệp dần dần bị đưa ra ánh sáng. Bộ phim đã không ngại đề cập trực diện đến vấn đề tham nhũng và lạm dụng quyền lực đang gây nhức nhối trong xã hội.

Diễn xuất của NSND Trung Anh, NSND Trọng Trinh, NSƯT Phạm Cường cùng các diễn viên Hồng Diễm, Mạnh Trường, Huyền Sâm và Tiến Lộc được khen ngợi.

NSND Trung Anh gây bức xúc với vai phó bí thư tha hóa.

Trong lúc phim đang diễn biến cao trào, tập 44 Lằn ranh sẽ không lên sóng như thường lệ mà thay thế bằng chương trình nghệ thuật - chính luận đặc biệt Chào năm mới 2026 - Bản giao hưởng Việt Nam vào tối 1/1/2026. Phim sẽ trở lại vào 21h ngày 2/1/2026 trên VTV1.

Theo thông tin từ VFC, Lằn ranh sẽ kết thúc phát sóng ở tập 50 trước khi nhường sóng cho phim Không giới hạn về đề tài bộ đội thời bình với sự góp mặt của các diễn viên: NSND Quốc Trị, Steven Nguyễn, Tô Dũng....

