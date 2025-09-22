Với số điểm kỷ lục 422, Đức Phúc mang về chiến thắng lịch sử cho Việt Nam tại Intervision 2025 với tiết mục Phù Đổng Thiên Vương.

Đạo diễn sân khấu Dương Mai Việt Anh - người dàn dựng tiết mục chia sẻ với VietNamNet những câu chuyện đằng sau thành công vang dội của nam ca sĩ tại Intervision 2025.

Tiết mục "Phù Đổng Thiên Vương" của Đức Phúc:

Áp lực khổng lồ và sự vượt lên chính mình

Theo chia sẻ của đạo diễn Dương Mai Việt Anh, Đức Phúc phải chịu áp lực rất lớn khi phần hát cũng như trình diễn của tiết mục lần này phức tạp. Nam ca sĩ phải tập đi tập lại nhiều lần khiến thể lực bị ảnh hưởng, đặc biệt là những nốt cao khó nhất trong bài.

"Hôm trình diễn Đức Phúc có thể lực không tốt như những ngày trước đó và cũng chịu áp lực khi lên sân khấu chính thức, đó là điều khiến chúng tôi lo lắng, hồi hộp nhất", đạo diễn Dương Mai Việt Anh thổ lộ.

Tuy nhiên, nam ca sĩ đã hoàn thành trọn vẹn phần trình diễn. Riêng phần sân khấu, mọi thứ đã được lập trình tự động và đã có 4 buổi tập tại hiện trường. Ê-kíp Việt Nam và BTC phối hợp rất ăn ý nên mọi thứ diễn ra trơn tru và chính xác.

Đạo diễn Dương Mai Việt Anh cùng ê-kíp chụp hình với Đức Phúc. Ảnh: FBNV

Linh cảm chiến thắng từ những tín hiệu tích cực

Bài hát Phù Đổng Thiên Vương tạo nên cơn sốt ngay từ khi được phát hành trên nền tảng âm nhạc của chương trình cùng 22 bài hát khác, chiếm lĩnh vị trí top 1 lượt nghe và nhận được sự yêu thích của rất nhiều khán giả theo dõi cuộc thi.

Tại Nga, trong suốt những buổi tập luyện sân khấu, ê-kíp của chương trình đứng dậy vỗ tay khi Đức Phúc kết thúc phần trình diễn. Điều tương tự cũng xảy ra trong buổi tổng duyệt có sự tham gia của tất cả các nước. "Đó là lúc tôi cảm thấy Việt Nam có khả năng giành chiến thắng", đạo diễn Dương Mai Việt Anh chia sẻ.

Đức Phúc đã đến Đền Gióng ở Sóc Sơn dâng hương trước khi dự thi và cũng thắp hương ở ban thờ tại Đại sứ quán Việt Nam ở Nga, nơi cũng có một bức tượng Thánh Gióng.

Kết hợp tinh tế giữa truyền thống và hiện đại

Tiết mục Phù Đổng Thiên Vương của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh lấy cảm hứng từ bài thơ Tre Việt Nam của Nguyễn Duy, thể hiện tinh thần bất khuất của dân tộc qua hình ảnh cây tre. Thách thức lớn nhất là làm sao kết hợp yếu tố truyền thuyết dân gian Việt Nam với phong cách biểu diễn quốc tế hiện đại.

Đạo diễn Dương Mai Việt Anh cho biết thách thức này đã được giải quyết xuất sắc thông qua âm nhạc với sáng tác của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh cùng nhà sản xuất Dương K. Về phần sân khấu, anh sử dụng những hình ảnh quen thuộc với đất nước như cây tre, bức tranh Thánh Gióng nhưng được thể hiện với phong cách vẽ tranh hiện đại với màu sắc và đường nét hấp dẫn.

Những màu sắc đại diện cho Việt Nam như màu xanh lá và đỏ được đặt vào từng vị trí phù hợp để kết hợp với âm nhạc, ánh sáng và hiệu ứng sân khấu, tạo hiệu ứng thị giác đặc biệt làm khán giả mãn nhãn.

Ê-kíp Việt Nam đã khai thác tối đa các công nghệ sân khấu của ban tổ chức và sắp đặt sao cho phù hợp nhất để thể hiện những hình ảnh biểu tượng của Việt Nam một cách ấn tượng nhất. Cách làm này đã được trưởng ban giám khảo của nước Nga dành nhiều lời khen đặc biệt.