Chiều 29/9, tại TPHCM, một sự kiện công bố mô hình sản xuất và phát hành nội dung giải trí ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) quy tụ nhiều đạo diễn, nhà sản xuất tên tuổi của điện ảnh Việt. Victor Vũ, Nguyễn Quang Dũng, Võ Thanh Hòa đều trực tiếp tham gia các dự án của đơn vị tổ chức, từ phim chiếu rạp đến dòng phim ngắn đang bùng nổ ở châu Á.

Theo kế hoạch được công bố, đơn vị này đặt mục tiêu sản xuất 200 phim ngắn ứng dụng AI mỗi năm từ 2027, tương đương khoảng 20 phim mỗi tháng, tại một xưởng sản xuất đặt ở Nam Ninh (Trung Quốc). Song song đó, mảng phát triển nguyên tác được xây dựng theo hình thức liên doanh sáng tạo với các đạo diễn như Võ Thanh Hòa, Phan Minh Mẫn. Mục tiêu là đồng sở hữu kịch bản gốc cùng các câu chuyện ngoại truyện thay vì chỉ mua bản quyền ngắn hạn.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chia sẻ trong sự kiện. Ảnh: HM

Những dự án lớn tìm lời giải từ công nghệ

Victor Vũ cho biết Thám tử Kiên 2 đang trong giai đoạn hậu kỳ, sẽ ra rạp dịp Tết 2027 và sớm tung đoạn giới thiệu đầu tiên. Phần 1 mang tên Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu ra mắt năm 2025, đạt doanh thu gần 250 tỷ đồng.

Sau phim Tết, đạo diễn gốc Việt sẽ bấm máy Chiến bào, dự án lịch sử về khởi nghĩa Lam Sơn mà anh cùng ê-kíp ấp ủ rất lâu. Phim được công bố hôm 25/6 tại Khu di tích Lam Kinh (Thanh Hóa). Tác phẩm tái hiện giai đoạn đầu hành trình của Lê Lợi trong cuộc kháng chiến chống quân Minh, hướng tới dấu mốc 610 năm khởi nghĩa Lam Sơn vào năm 2028.

Victor Vũ thừa nhận làm phim lịch sử quy mô lớn đặt ra rất nhiều thử thách và công nghệ cho anh thêm công cụ để vượt qua. "Nó giúp tôi và ê-kíp kể một câu chuyện mà trước đây mình rất khó để kể", anh nói.

Với Nguyễn Quang Dũng, công nghệ mở ra cơ hội cho một ý tưởng anh mang theo hơn 20 năm, từ khi còn học đạo diễn tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM. Câu chuyện hợp với thể loại hoạt hình, vốn đòi hỏi nguồn lực lớn. Vì vậy anh chỉ giữ nó như một truyện ngắn, không biết bao giờ mới làm thành phim nhưng vẫn đều đặn viết thêm từng chút.

Ban đầu anh định làm phim ngắn. Khi chia sẻ với đồng nghiệp, câu chuyện được khuyên phát triển thành phim dài. Được đơn vị đồng hành ủng hộ, dự án nâng lên thành phim điện ảnh. Hiện phim đã có kịch bản hoàn chỉnh, xong phần tạo hình nhân vật và bắt đầu làm chuyển động.

Theo đạo diễn, phim hoạt hình rất kỳ công, cần đội ngũ nhân lực khổng lồ và chi phí đôi khi còn cao hơn một phim người đóng. Với dự án này, anh sẽ tuyển diễn viên, dựng tạo hình và ghi lại cảm xúc, lối diễn của họ để AI học theo. Sau đó phim được làm từng cảnh như hoạt hình truyền thống nhưng rút ngắn đáng kể thời gian và nhân lực. Mức ứng dụng AI ước tính trên 50%. Các khâu then chốt như kịch bản, đạo diễn, đặt góc máy, ánh sáng, tạo hình, giữ cảm xúc nhân vật và storyboard vẫn do con người quyết định.

Bên cạnh các phim đang phát triển, 2 tác phẩm có sự tham gia đầu tư của đơn vị tổ chức sắp ra rạp trong tháng 10. Án mạng karaoke của đạo diễn Hoàng Lê do Võ Thanh Hòa sản xuất, với sự tham gia của Vân Dung, Đoàn Thiên Ân, Đại Nghĩa. Chị chị em em 3 do Nguyễn Hữu Hoàng đạo diễn, Will Vũ sản xuất, ra mắt ngày 16/10. Phim quy tụ Chi Pu, Kỳ Duyên, Ninh Dương Lan Ngọc trong bối cảnh Kinh Bắc xưa.

Phim ngắn - thị trường tỷ USD chờ người Việt

Đạo diễn Võ Thanh Hòa kể tháng 3 có chuyến đi đặc biệt sang Trung Quốc, tham dự một liên hoan phim ngắn và làm việc tại Thâm Quyến. Trước đó, hình dung của anh về phim ngắn khá mơ hồ. Anh chỉ nghĩ đó là những tập phim vài phút mà khán giả xem thử, nếu thích sẽ trả tiền để xem tiếp. Chuyến đi khiến anh nhận ra đây đã là ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ USD tại thị trường tỷ dân.

Anh đưa ra phép so sánh: tổng doanh thu phòng vé Việt Nam mỗi năm khoảng 200 triệu USD, chưa bằng một nửa doanh thu trong năm của một công ty chuyên làm phim ngắn tại Trung Quốc. Số liệu thống kê cho thấy năm 2025, phòng vé Việt đạt gần 5.600 tỷ đồng, trong đó phim Việt chiếm 62% thị phần.

"Chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng, thử nghiệm để tạo ra một sản phẩm mới, một môi trường làm phim mới cho các nhà làm phim tại Việt Nam", Võ Thanh Hòa nói. Anh cho biết đã nhận lời cùng xây dựng những ê-kíp, lớp nội dung và nhân vật đầu tiên cho kế hoạch phim ngắn tại Việt Nam. Anh mong đưa sản phẩm đến khán giả trong thời gian sớm nhất.

Theo anh, mục tiêu không phải chạy theo tốc độ sản xuất mà là làm ra những tác phẩm chất lượng, ấn tượng. Vì vậy, những cộng sự được lựa chọn đều là nhà làm phim hàng đầu hiện nay như Nguyễn Quang Dũng, Victor Vũ, Phan Minh Mẫn.

Hyomin (T-ara) biểu diễn trong sự kiện:

Ảnh, video: HM