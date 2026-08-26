Nhân dịp mùa Vu Lan báo hiếu năm 2026, Đại đức Thích Khải Thành, Trụ trì chùa Pháp Bảo (phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) đưa ra nhiều kiến giải về chủ đề đạo hiếu trong Phật giáo và trong truyền thống dân tộc Việt.

Đại đức Thích Khải Thành, trụ trì chùa Pháp Bảo (phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai). Ảnh: Bình Minh

Nét đẹp đặc biệt trong đời sống tinh thần của người Việt

Thưa Đại đức, trong giáo lý Phật giáo, chữ Hiếu được hiểu thế nào? Đâu là những giá trị cốt lõi của đạo hiếu mà Đức Phật đã chỉ dạy?

Đại đức Thích Khải Thành: Trong Phật giáo, chữ hiếu trước hết bắt đầu từ sự nhận biết và ghi nhớ ân đức của cha mẹ, rồi từ sự biết ơn ấy mà sống bằng hành động báo ơn.

Đức Phật đã dùng một hình ảnh rất sâu sắc để nói về công ơn cha mẹ: dù một người con có cõng mẹ trên một vai, cõng cha trên một vai, phụng dưỡng cha mẹ suốt cả cuộc đời, thì vẫn chưa dễ gì trả hết được ân sâu ấy. Bởi cha mẹ không chỉ cho ta cơm ăn, áo mặc, mà trước hết đã cho ta hình hài và sự có mặt trên cuộc đời này.

Vì vậy, đạo hiếu trong Phật giáo không dừng lại ở việc “nuôi cha mẹ”, mà sâu hơn là bốn chữ: tri ân và báo ân. Tri ân là nhận ra mình đã được nhận quá nhiều. Báo ân là sống thế nào để những gì cha mẹ đã hy sinh cho mình không trở thành vô nghĩa.

Một người con biết hiếu không chỉ làm cho cha mẹ được đầy đủ khi tuổi già, mà còn cố gắng sống tử tế, có đạo đức, có trách nhiệm; bởi đôi khi món quà lớn nhất mà người con dành cho cha mẹ không phải là tiền bạc, mà là để cha mẹ có thể an lòng khi nghĩ về con mình.

Theo Đại đức, tinh thần hiếu đạo trong văn hóa dân tộc đã được Phật giáo tiếp nhận và làm sâu sắc ra sao?

Đạo hiếu vốn đã nằm rất sâu trong tâm thức người Việt. Từ lời ru của mẹ, câu ca dao, tục thờ cúng tổ tiên cho đến nếp sống gia đình, người Việt luôn xem sự kính trọng cha mẹ, nhớ nguồn cội là một phẩm chất quan trọng của con người.

Khi Phật giáo đi vào đời sống dân tộc, hai dòng chảy ấy gặp nhau rất tự nhiên. Nhưng Phật giáo còn làm cho chữ hiếu đi sâu thêm một tầng nữa: báo hiếu không chỉ bằng tình cảm mà còn bằng sự tu tập và chuyển hóa chính mình. Nếu cha mẹ chưa có niềm tin vào điều thiện, người con khéo léo giúp cha mẹ vun bồi niềm tin chân chính; nếu cha mẹ chưa biết bố thí, biết sẻ chia thì giúp cha mẹ mở lòng; nếu cha mẹ chưa sống đời đạo đức thì khuyến khích cha mẹ hướng thiện; nếu cha mẹ còn nhiều khổ đau, cố chấp thì giúp cha mẹ có thêm hiểu biết và trí tuệ để sống nhẹ nhàng hơn.

Như vậy, văn hóa dân tộc nhắc chúng ta nhớ ơn nguồn cội, còn giáo lý Đức Phật giúp chúng ta biết làm thế nào để báo đáp nguồn cội ấy một cách sâu sắc. Hai giá trị đó hòa quyện với nhau và trở thành một nét đẹp rất đặc biệt trong đời sống tinh thần của người Việt.

Nhiều người vẫn quan niệm báo hiếu chủ yếu là phụng dưỡng cha mẹ về vật chất. Theo giáo lý Phật giáo, một người con hiếu thảo cần thực hành những điều gì để trọn vẹn cả về vật chất lẫn tinh thần?

Phụng dưỡng cha mẹ về vật chất chắc chắn là trách nhiệm cần thiết. Nhưng nếu chỉ có vật chất thì chữ hiếu vẫn chưa trọn vẹn. Tôi nghĩ người con cần chăm sóc cha mẹ trên ba phương diện. Thứ nhất là vật chất - để cha mẹ được sống đầy đủ và an ổn. Thứ hai là tình cảm - dành thời gian, lắng nghe, thăm hỏi, có mặt khi cha mẹ cần. Và thứ ba, sâu sắc nhất, là đời sống tinh thần và tâm linh - giúp cha mẹ biết sống thiện lành, biết tạo phước, biết buông bớt phiền não, biết nương tựa vào những giá trị tâm linh chân chính để tuổi già được bình an.

Đôi khi, báo hiếu còn là sửa đổi chính mình. Nếu trước đây mình nóng tính khiến mẹ buồn, hãy tập dịu dàng hơn. Nếu mình từng làm cha thất vọng, hãy sống trách nhiệm hơn. Nếu mình từng khiến cha mẹ phải nhiều đêm mất ngủ, hãy sống sao để từ nay cha mẹ có thể ngủ một giấc thật yên. Đó cũng là báo hiếu.

Đạo hiếu vốn đã nằm rất sâu trong tâm thức người Việt. Phật giáo làm cho chữ hiếu đi sâu thêm một tầng nữa: báo hiếu không chỉ bằng tình cảm mà còn bằng sự tu tập và chuyển hóa chính mình. Ảnh: Bình Minh

Cần giáo dục lòng biết ơn bằng những điều thật gần gũi

Trong xã hội hiện đại, khi nhịp sống ngày càng gấp gáp, nhiều gia đình sống xa nhau, đâu là những biểu hiện đáng lo ngại về sự mai một của đạo hiếu? Phật giáo có thể góp phần khắc phục điều đó như thế nào?

Điều đáng lo nhất theo tôi không hẳn là khoảng cách địa lý, mà là khoảng cách trong tâm hồn. Công nghệ giúp chúng ta kết nối với cả thế giới, nhưng đôi khi lại làm chúng ta quên kết nối với người đang ngồi ngay bên cạnh mình. Chúng ta có thể dành hàng giờ xem cuộc sống của những người xa lạ trên mạng xã hội, nhưng lại thấy một cuộc điện thoại mười phút với cha mẹ là quá lâu. Đó mới là điều đáng suy nghĩ.

Phật giáo có thể góp phần bằng cách giáo dục lại ý thức tri ân. Các khóa tu dành cho thanh thiếu niên, những chương trình Vu Lan, lễ cài hoa hồng, dâng trà, rửa chân hay lau tay cha mẹ… không nên chỉ tạo xúc động nhất thời mà quan trọng hơn phải giúp người trẻ nhìn thấy những điều mình đang có trước khi quá muộn.

Phật giáo có quan niệm “hiếu không chỉ với cha mẹ hiện tiền mà còn với nhiều thế hệ tổ tiên”. Xin Đại đức lý giải ý nghĩa của quan niệm này trong đời sống của người Việt hôm nay.

Một con người không tự nhiên mà có mặt. Phía sau mỗi chúng ta là cha mẹ, ông bà, tổ tiên và rất nhiều thế hệ đã sống, lao động, hy sinh để trao truyền cho chúng ta sự sống, văn hóa, gia đình và những điều kiện mà hôm nay mình đang thừa hưởng. Cho nên nhớ tổ tiên không phải chỉ là một nghi lễ. Đó là cách con người ý thức rằng: mình có nguồn cội.

Trong truyền thống Việt Nam, bàn thờ gia tiên vì thế có một ý nghĩa rất đẹp. Một nén hương không phải để cầu xin người đã mất ban cho mình tài lộc. Nén hương trước hết là lời nhắc: Con vẫn nhớ mình từ đâu mà có.

Phật giáo làm cho tinh thần ấy sâu hơn bằng giáo lý nhân quả và sự hồi hướng công đức. Người đã khuất, chúng ta không thể báo hiếu bằng cơm áo nữa. Nhưng ta có thể nhân danh họ mà làm việc thiện, bố thí, cúng dường, giúp người khó khăn, tu tập và hồi hướng những phước lành ấy.

Theo tôi, cách tưởng nhớ tổ tiên đẹp nhất không chỉ là giữ một bàn thờ thật trang nghiêm, mà còn là giữ cho gia đình mình một nếp sống tử tế. Bởi nếu con cháu sống thiện lành, biết thương yêu nhau, biết gìn giữ gia phong, đó chính là một nén tâm hương rất đẹp dâng lên tổ tiên.

Cần giáo dục người trẻ về lòng biết ơn bằng những điều thật gần gũi. Ảnh: Bình Minh

Trong bối cảnh công nghệ số và mạng xã hội tác động mạnh đến lối sống của giới trẻ, theo Đại đức, cần làm gì để các giá trị về hiếu đạo tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa trong thế hệ trẻ?

Công nghệ tự nó không xấu. Vấn đề là chúng ta sử dụng nó như thế nào. Ngày trước một người con đi xa muốn nhìn thấy cha mẹ rất khó. Hôm nay chỉ cần một cuộc gọi video là có thể nhìn thấy nhau. Như vậy, công nghệ hoàn toàn có thể trở thành phương tiện của lòng hiếu thảo.

Điều quan trọng là giáo dục người trẻ về lòng biết ơn bằng những điều thật gần gũi. Đừng chỉ nói với các em rằng: “Con phải có hiếu”. Hãy giúp các em nhìn thấy mẹ đã già đi như thế nào, bàn tay cha đã chai đi ra sao, và bao nhiêu năm thanh xuân của cha mẹ đã nằm lại trên hành trình nuôi con trưởng thành. Khi thực sự nhìn thấy, lòng biết ơn sẽ tự sinh khởi.

Các gia đình, nhà trường và cơ sở Phật giáo cũng cần tạo thêm những không gian để người trẻ được thực tập lòng biết ơn: ăn một bữa cơm không điện thoại với cha mẹ; gọi điện về nhà thường xuyên; nhớ ngày sinh của cha mẹ; đưa cha mẹ đi khám bệnh; cùng cha mẹ đi chùa; hoặc đơn giản là tập nói hai tiếng “cảm ơn” và “xin lỗi” với chính những người thân của mình. Đạo hiếu muốn tồn tại trong thế hệ trẻ thì phải đi từ một khái niệm đạo đức thành một trải nghiệm sống.

Đại đức muốn nhắn nhủ điều gì đến mỗi gia đình Việt Nam để đạo hiếu không chỉ là một giá trị truyền thống mà còn trở thành sức mạnh nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình và xã hội?

Nếu được gửi một lời trong mùa Vu Lan, tôi chỉ muốn nhắn rằng: Xin đừng đợi mất đi rồi mới học cách biết ơn.

Tôi tin rằng một xã hội bình an phải bắt đầu từ những gia đình có tình thương; một gia đình có tình thương phải bắt đầu từ những con người biết ơn.

Và đạo hiếu, xét đến cùng, không phải là điều gì quá xa xôi. Đó là biết mình từ đâu mà có, biết mình đã nhận những gì, và biết sống thế nào để xứng đáng với những ân tình ấy.

Vu Lan nhắc chúng ta trở về. Trở về với cha mẹ. Trở về với nguồn cội. Và cũng là trở về với phần đẹp nhất trong chính mình.

Trân trọng cảm ơn Đại đức!