Ý nghĩa của bông hoa vàng cài ngực áo của các chư tăng vừa được Thượng tọa Thích Tâm Thuần, trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc (Long Biên, Hà Nội) giảng giải trong bài pháp thoại tại chương trình “Vu lan - Mùa hiếu hạnh, mùa yêu thương” diễn ra sáng nay.

Theo Thượng tọa Thích Tâm Thuần, mùa Vu lan báo hiếu (thường được tổ chức trong tháng 7 Âm lịch hàng năm) có ý nghĩa thiêng liêng, đó là dịp để mọi người bày tỏ lòng biết ơn với đấng sinh thành.

Mỗi dịp lễ Vu lan là một lần lan tỏa tinh thần hiếu đạo của đạo Phật, để mỗi người con của Phật không chỉ nhớ đến công ơn cha mẹ mà còn có những giải pháp hữu hiệu để đền ơn.

Trong dịp này, phật tử thường cài hoa trên ngực áo.

“Hoa hồng đỏ tượng trưng sự biết ơn những bậc cha mẹ hiện tiền. Hoa hồng trắng để nhớ ơn cha mẹ đã quá vãng. Riêng chư tăng cài hoa vàng để nhớ ơn cha mẹ nhưng cha mẹ của chư tăng không còn hạn chế là hai đấng sinh thành trong đời mà là tất cả chúng sinh. Tâm huyết của chư tăng là báo đáp bằng nhiều phương pháp để chúng sinh được giác ngộ, giải thoát khỏi khổ đau trong kiếp nhân sinh”, Thượng tọa Thích Tâm Thuần lý giải.

Thượng tọa Thích Tâm Thuần cũng dẫn lại lời Phật dạy, rằng mỗi người con Phật phải luôn thực hiện trọn vẹn 5 điều hiếu đối với cha mẹ, đó là: Hiếu kính - một lòng tôn kính cha mẹ mình như tôn kính Phật; Hiếu dưỡng - phụng dưỡng cha mẹ để báo hiếu; Hiếu hạnh - giữ gìn đức hạnh của mình, không để mọi người xem thường cha mẹ, ông bà tổ tiên của mình; Hiếu tâm - dù ở đâu và lúc nào, trong lòng cũng luôn nhớ công ơn như trời biển của cha mẹ; Hiếu đạo - đi đúng con đường tu sửa thân tâm, phát huy tâm từ bi, tâm hỷ xả, giúp cha mẹ hết khổ.

Chương trình “Vu lan - Mùa hiếu hạnh, mùa yêu thương” tại Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc sáng nay thu hút hơn 200 phật tử cùng gia đình tham dự, góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, khơi dậy tâm hiếu hạnh trong cộng đồng.

Trong không khí trang nghiêm, nhiều nghi thức đã được cử hành như: Tụng kinh Vu Lan; Cài hoa hồng và ôm cha mẹ; Dâng trà báo hiếu; Rửa chân cho cha mẹ để báo hiếu...

Điểm nhấn của chương trình lần này là có sự tham gia của rất nhiều nữ doanh nhân.

Ông Đào Trung Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển nữ doanh nhân quốc tế bày tỏ: “Vu lan không chỉ là dịp tri ân cha mẹ, mà còn là cơ hội để mỗi nữ doanh nhân gắn kết đạo hiếu với đạo nghiệp. Khi hiếu hạnh trở thành nền tảng thì doanh nghiệp sẽ bền vững. Mỗi hành động nhân văn chính là một hạt giống yêu thương, vun đắp cho một xã hội hài hòa, an lạc”.