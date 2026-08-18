Sáng 18/8, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam có hướng dẫn thực hành phóng sinh đúng Chính pháp, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học trong mùa Vu Lan - Báo hiếu, Rằm tháng Bảy năm Bính Ngọ 2026.

Trong truyền thống Phật giáo, phóng sinh là một pháp thực hành thể hiện tinh thần từ bi, tôn trọng và bảo hộ sự sống, gắn liền với giới không sát sinh. Việc phóng sinh phải được thực hành với tâm từ bi đi đôi với trí tuệ, không chạy theo hình thức, số lượng hoặc quan niệm cầu xin, giải hạn.

Việc phóng sinh phải được thực hành với tâm từ bi đi đôi với trí tuệ, không chạy theo hình thức, số lượng hoặc quan niệm cầu xin, giải hạn.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhìn nhận: Tại một số nơi, một số chùa, cơ sở tự viện, các Phật tử và du khách hành hương có nhu cầu phóng sinh vào các ngày lễ lớn, đặc biệt trong mùa Vu Lan, Rằm tháng Bảy, đã phát sinh tình trạng đặt mua trước với số lượng lớn các loài chim, cá, rùa và động vật khác để tổ chức phóng sinh. Việc làm này có thể vô tình tạo ra nhu cầu thị trường, thúc đẩy hoạt động săn bắt, đánh bắt, vận chuyển, buôn bán và giam giữ động vật; thậm chí có trường hợp động vật sau khi được thả tiếp tục bị bắt lại để bán.

Các cơ sở tự viện, tăng ni, Phật tử không nên phóng sinh các loài thủy sinh có nguy cơ gây hại cho môi trường và hệ sinh thái; không tổ chức phóng sinh gây ô nhiễm môi trường; không tập trung đông người gây ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt cộng đồng và cảnh quan tại khu vực tổ chức; chuyển từ “mua vật phóng sinh” sang thực hành bảo hộ sự sống. Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Bên cạnh đó, việc thả các loài không phù hợp với môi trường tiếp nhận, các loài cá, rùa ngoại lai hoặc loài thủy sinh có nguy cơ gây hại có thể ảnh hưởng đến hệ sinh thái, đa dạng sinh học và môi trường tự nhiên.

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố, các cơ sở tự viện, tăng ni và Phật tử nghiêm túc thực hành phóng sinh trên nền tảng từ bi và trí tuệ, hiểu đúng ý nghĩa của phóng sinh không phải nghi lễ bắt buộc và không được biến thành hoạt động mang tính hình thức, phong trào hoặc phương tiện cầu tài, cầu lộc.

Đặc biệt, các cơ sở tự viện, tăng ni và Phật tử không tổ chức đặt hàng, thu mua số lượng lớn chim, động vật quý hiếm, các loài thủy sinh gây nguy hại, và các loài động vật khác để làm vật phóng sinh. Thay vào đó, hãy làm những việc thiết thực như: cứu hộ động vật bị nạn; hỗ trợ các trung tâm cứu hộ động vật hoang dã; trồng và bảo vệ cây xanh, rừng và nguồn nước; giảm rác thải nhựa; bảo vệ môi trường sống của các loài; thực hành ăn chay, hạn chế sát sinh và vận động cộng đồng cùng tôn trọng sự sống.

"Phóng sinh đúng Chính pháp không nằm ở số lượng sinh vật được mua để thả, mà ở việc giảm bớt sát hại, cứu giúp sinh mạng khi có duyên và xây dựng một đời sống biết tôn trọng, gìn giữ sự sống của con người, muôn loài và thiên nhiên", Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi tăng ni và đồng bào Phật tử cả nước.