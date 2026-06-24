Ngày 24/6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã Đô Lương tổ chức hủy nổ thành công một quả bom còn sót lại sau chiến tranh, được phát hiện trong quá trình thi công công trình Trường Tiểu học Lưu Sơn.

Lực lượng chức năng di chuyển quả bom đưa đi hủy nổ. Ảnh: Trọng Kiên

Trước đó, sáng 22/6, công nhân đang đào móng xây dựng trường học tại xã Đô Lương thì phát hiện một vật thể nghi là bom nằm sâu dưới lòng đất. Nhận tin báo, lực lượng quân sự địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh, khoanh vùng bảo vệ.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định đây là bom MK82, đường kính 27,5cm, dài 1,55m, nặng khoảng 250kg và còn nguyên kíp nổ. Đây là quả bom lớn nhất từng được phát hiện trên địa bàn xã Đô Lương.

Vị trí phát hiện bom nằm trong khu dân cư đông đúc, xung quanh có nhiều hộ dân sinh sống. Để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương đã phong tỏa hiện trường, sơ tán người dân và gia súc ra khỏi khu vực nguy hiểm, cắm biển cảnh báo và lập chốt kiểm soát trong suốt hai ngày qua.

Sáng 24/6, lực lượng công binh đã vô hiệu hóa ngòi nổ, di chuyển quả bom đến khu vực hậu cứ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Anh Sơn để tiêu hủy an toàn.