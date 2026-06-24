Ông V.H. cho biết, sáng 23/6, Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội và Chi nhánh số 3 đã đến nhà thăm hỏi, động viên và hoàn tất thủ tục ủy quyền nhận lương hưu cho mẹ ông là cụ bà N.T.T.H., 97 tuổi, cán bộ tiền khởi nghĩa, gần 80 năm tuổi Đảng.

“Các cán bộ ở Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội, Chi nhánh số 3 (đặt tại trụ sở UBND phường Ngọc Hà) đã đến thăm hỏi, chia sẻ với gia đình, chúc sức khỏe bà và đồng thời làm thủ tục ủy quyền nhận lương hưu cho bà.

Gia đình cảm thấy hài lòng về sự vào cuộc nhanh chóng và cách ứng xử cầu thị, chân thành. Bản thân mẹ tôi cũng rất vui”, ông H. chia sẻ.

Ngay khi xảy ra sự việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã chỉ đạo xử lý trách nhiệm và yêu cầu Trung tâm phục vụ hành chính công Hà Nội rút kinh nghiệm toàn hệ thống.

“Thành uỷ Hà Nội đã có chỉ đạo về vụ việc nên tôi nghĩ sẽ tạo ra những tác động tích cực, giúp công tác phục vụ người dân ngày càng tốt hơn”, ông H. nói.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công Hà Nội giải quyết hồ sơ, thủ tục cho người dân.

Mong chất lượng phục vụ người dân Thủ đô ngày càng tốt hơn

Nhìn lại sự việc, ông H. cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, ông có một phần bức xúc trước cách ứng xử của cán bộ tiếp nhận hồ sơ.

“Tôi cảm thấy cần phải góp ý để cán bộ nhìn nhận lại cách ứng xử của mình. Khi trao đổi trực tiếp mà không được lắng nghe, tôi chỉ nghĩ đơn giản là đưa câu chuyện lên mạng xã hội. Biết đâu qua những ý kiến của cộng đồng, cán bộ sẽ nhận thức rõ hơn và phục vụ người dân tốt hơn. Mục đích của tôi chỉ có vậy”, ông H. nói.

Ông cũng thừa nhận bản thân bất ngờ khi vụ việc nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Ông H. cho biết, đến thời điểm này, mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa. Ông mong mọi chuyện khép lại trong tinh thần vui vẻ để ai cũng tiếp tục làm tốt công việc của mình.

Ông H. cũng cho rằng, việc người dân phản ánh những điều chưa phù hợp, cùng với sự vào cuộc của báo chí và các cơ quan truyền thông, sẽ góp phần giúp chất lượng phục vụ ngày càng được nâng cao.

Cụ N.T.T.H. sinh ra tại Huế, trong một gia đình có truyền thống Nho học, là con gái của một vị quan dưới triều Nguyễn. Cụ theo học tại Trường Đồng Khánh - ngôi trường nữ sinh danh tiếng ở Huế.

Theo ông V.H., cụ có nền tảng kiến thức rất tốt và sử dụng tiếng Pháp thành thạo. Giác ngộ cách mạng từ sớm, năm 16 tuổi, cụ H. tham gia phong trào Việt Minh.

Năm 1946, cụ đi bộ nhiều ngày đêm từ Huế lên chiến khu Việt Bắc để hoạt động. Cụ tham gia thành lập Báo Phụ nữ Việt Nam và giữ cương vị Tổng Biên tập tờ báo này đến những năm 1980. Cụ là cán bộ tiền khởi nghĩa và hiện có gần 80 năm tuổi Đảng.

Trước đó, như VietNamNet phản ánh, ngày 22/6, ông V.H. đến Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội, Chi nhánh số 3, khu vực phường Ngọc Hà để làm thủ tục ủy quyền nhận lương thay mẹ là cụ bà N.T.T.H. do giấy ủy quyền trước đó đã hết hiệu lực.

Theo phản ánh, trong quá trình xác minh qua cuộc gọi video, một nữ cán bộ đã có cách giao tiếp khiến gia đình không hài lòng. Sau đó, gia đình đăng tải sự việc lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Chiều 24/6, ông Phan Văn Phúc - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội đã có báo cáo gửi Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Thường trực Thành ủy về vụ việc.

Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến phản ánh về thái độ ứng xử của cán bộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, chi nhánh số 3; đồng thời yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm trong toàn hệ thống, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.