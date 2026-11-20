Đưa dự án vào từng môn học, các chương trình thạc sĩ công nghệ tại FSB tạo cơ hội để học viên thực hành, phát triển sản phẩm và vận dụng kiến thức vào công việc.

Trước làn sóng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp ngày càng cần nhân sự không chỉ có kiến thức chuyên môn mà còn có khả năng phát triển, triển khai thực tế. Điều này đặt ra yêu cầu đối với đào tạo nhân lực công nghệ trình độ cao, trong đó kiến thức cần đi cùng năng lực thực hành và giải quyết bài toán thực tế.

Đây là định hướng được Viện Quản trị và Công nghệ FSB (Tập đoàn FPT) chú trọng trong các chương trình thạc sĩ công nghệ.

Theo đó, học viên tại đây được tiếp cận phương pháp học qua dự án ngay trong từng môn học, đồng thời được thực hành trên các nền tảng đám mây, công cụ phát triển thực tế.

Phát triển sản phẩm ngay trong từng môn học

Theo TS. Đoàn Xuân Huy Minh, Giám đốc chương trình Thạc sĩ Công nghệ thông tin, Viện Quản trị và Công nghệ FSB, học viên được yêu cầu tạo ra sản phẩm cụ thể ngay trong từng môn học. Sau khi hoàn thành, các nhóm trình bày kết quả và tham gia phản biện, góp ý cho sản phẩm của nhóm khác.

Với cách tổ chức này, người học không chỉ tiếp nhận kiến thức từ giảng viên mà phải trực tiếp đề xuất ý tưởng, lựa chọn phương án và thử nghiệm giải pháp. Quá trình trình bày, phản biện cũng giúp học viên nhận diện những điểm chưa phù hợp, điều chỉnh cách tiếp cận và hoàn thiện sản phẩm.

Anh Nguyễn Quốc Khánh, Trợ lý Kỹ thuật tại Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 cho biết, phương pháp học tập tạo điều kiện để học viên chủ động trình bày ý tưởng, trao đổi với giảng viên và tiếp nhận phản biện dựa trên kinh nghiệm thực tế cũng như kiến thức chuyên môn.

"Qua quá trình trao đổi và trau dồi lại đó, hiệu quả tiếp thu kiến thức trở nên rất cao", anh Khánh chia sẻ.

Bên cạnh hoạt động với giảng viên, lớp học còn quy tụ học viên đến từ nhiều lĩnh vực như kinh doanh, chứng khoán, viễn thông và kỹ thuật phần mềm. Sự đa dạng về kinh nghiệm giúp các nhóm có thêm góc nhìn khi phân tích vấn đề, lựa chọn phương án và phát triển dự án.

Học viên thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm tại FSB trong giờ học thực hành.

Đưa kiến thức vào công việc thực tế

Một điểm đáng chú ý của phương pháp học qua dự án là khả năng kết nối nội dung đào tạo với công việc của học viên. Các sản phẩm thực hành không nhất thiết phải trở thành dự án thương mại ngay lập tức, nhưng cần giúp người học hình dung cách vận dụng công nghệ để giải quyết những vấn đề cụ thể.

Anh Tâm, đang làm việc tại Bosch Việt Nam cho biết, trong quá trình học, anh cùng các học viên thực hiện những dự án hướng đến cải thiện năng suất cho các thành viên trong đội nhóm. Dù chưa phát triển thành sản phẩm thương mại, các dự án giúp anh hiểu rõ hơn cách tiếp cận và ứng dụng AI vào hoạt động thực tế.

Theo anh, trong bối cảnh AI-first đang trở thành định hướng tại nhiều doanh nghiệp, những kiến thức và trải nghiệm từ chương trình giúp anh xác định điểm khởi đầu, cách thức vận hành và kỳ vọng khi đưa AI vào công việc hằng ngày của đội ngũ.

Học viên Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm tại FSB tham gia học thực tế tại FPT IS cơ sở Đà Nẵng

Trong khi đó, anh Nguyễn Công Lý, công tác tại Tổng công ty Truyền thông VNPT Media, lựa chọn phát triển hệ thống gợi ý sản phẩm dựa trên thuật toán Recommendation Systems. Giải pháp hướng đến việc đề xuất các gói sản phẩm phù hợp với từng nhóm khách hàng, hỗ trợ hoạt động tư vấn và kinh doanh.

Theo anh Lý, các môn học chuyên sâu, trong đó có nội dung về mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), tạo cơ hội để học viên thực hiện dự án từ khâu xây dựng đến hoàn thiện. Việc trực tiếp phát triển hệ thống giúp anh vận dụng kiến thức chuyên môn vào một bài toán gắn với công việc hiện tại.

Từ những dự án như cải thiện năng suất đội nhóm đến phát triển hệ thống hỗ trợ kinh doanh, học viên có cơ hội trải nghiệm quá trình chuyển hóa kiến thức thành giải pháp. Đây cũng là cách để người đã đi làm kiểm nghiệm khả năng ứng dụng công nghệ và mở rộng năng lực chuyên môn trong lĩnh vực của mình.

Hiện Viện Quản trị và Công nghệ FSB triển khai định hướng đào tạo qua dự án trong ba chương trình thạc sĩ công nghệ, gồm Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm định hướng Trí tuệ nhân tạo (MSE AI), Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm định hướng Ứng dụng AI trong phân tích kinh doanh (MSE BA) và Thạc sĩ Công nghệ thông tin định hướng Trí tuệ nhân tạo vạn vật (MIT-AIoT).

Độc giả quan tâm có thể tìm hiểu các chương trình đào tạo tại: caohoc.fpt.edu.vn.

(Nguồn: Viện Quản trị và Công nghệ FSB)