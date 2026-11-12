Nhờ hưởng lợi từ quy hoạch kết nối giao thông liên vùng và hệ sinh thái đảo sông nước, các dự án tại Vũ Yên đang chuyển từ cạnh tranh nguồn cung đơn thuần sang khẳng định chất lượng môi trường sống thực tế.

Kinh tế bứt tốc kéo theo sự thay đổi chuẩn sống

Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Hải Phòng giữ vị thế đặc biệt khi vừa là trung tâm công nghiệp, cảng biển lớn của phía Bắc, vừa là cửa ngõ kết nối vùng hậu phương với thị trường quốc tế.

Sau khi hợp nhất với Hải Dương, Hải Phòng có diện tích 3.194,72 km² và quy mô dân số hơn 4,66 triệu người. GRDP quý III/2026 tăng 13,09% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng hơn 15%; tổng vốn FDI thu hút đạt khoảng 3,64 tỷ USD. Những chỉ số này phản ánh quy mô và nhịp tăng trưởng của nền kinh tế, đồng thời cho thấy các nhu cầu mới đang hình thành cùng sự dịch chuyển dân cư, việc làm và tiêu chuẩn sống.

PGS.TS Trần Đình Thiên chia sẻ: “Tầng lớp trung lưu mở rộng, cùng với sự hiện diện rõ nét hơn của nhóm thu nhập cao và lực lượng lao động chất lượng cao, kéo theo những yêu cầu khác trước đối với nơi an cư. Nhu cầu của dân cư đô thị đang hướng nhiều hơn tới môi trường “xanh, sạch, gắn với biển””.

Khi công nghiệp, dịch vụ chất lượng cao, khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế tiếp tục phát triển, cơ cấu dân cư thay đổi sẽ tạo thêm nhu cầu đối với bất động sản đô thị, nhà ở và văn phòng. Người mua ngày càng đặt sản phẩm trong tổng thể môi trường sống, khả năng kết nối, dịch vụ và chất lượng vận hành.

“Muốn Vũ Yên trở thành đô thị có sức hút, cần phát huy lợi thế đảo sông nước, phát triển hệ sinh thái xanh và bền vững, đáp ứng nhu cầu sống ngày càng cao”, PGS.TS Trần Đình Thiên. Ảnh: MIK Group

Vũ Yên và bước chuyển từ nguồn cung đến chất lượng đô thị

Nếu PGS.TS Trần Đình Thiên nhìn thị trường từ sự thay đổi của nền kinh tế và cấu trúc dân cư, TS.KTS Trương Văn Quảng, Phó Tổng Thư ký Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, đặt trọng tâm vào chất lượng của các khu vực phát triển mới.

“Trước đây người mua thường ưu tiên vị trí và sự thuận tiện trong đi lại, trong khi hiện nay một khu đô thị cần tạo sức hấp dẫn bằng chất lượng không gian, dịch vụ và bản sắc riêng. Hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cảnh quan và dịch vụ thiết yếu phải được phát triển đồng bộ, đồng thời khu vực mới cần gắn với cấu trúc chung của thành phố”, TS.KTS Trương Văn Quảng phân tích.

Đặt trong cách tiếp cận đó, lợi thế của Vũ Yên nằm ở đặc trưng đảo sinh thái và khả năng tăng cường liên kết với các khu vực khác của Hải Phòng. Cầu Hoàng Gia đã bổ sung kết nối trực tiếp giữa đảo và trung tâm thành phố; cầu Nguyễn Trãi, cầu Ngô Quyền cùng mạng lưới giao thông quanh Bắc sông Cấm và Thủy Nguyên tiếp tục mở rộng không gian liên kết theo định hướng quy hoạch và đầu tư hạ tầng.

TS.KTS Trương Văn Quảng nhấn mạnh, khi các kết nối từng bước được củng cố, Vũ Yên có thể thuận lợi hơn trong việc thu hút dòng người, dịch vụ, hoạt động kinh tế và du lịch. Tuy nhiên, giao thông chỉ là một phần. Trường học, y tế, thương mại, cây xanh, dịch vụ xã hội và khả năng vận hành đời sống hằng ngày cũng phải hình thành tương xứng.

Ông đồng thời đề cao vai trò của bản sắc. Khi các khu vực phát triển mới ngày càng tương đồng, lợi thế cạnh tranh sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng tạo ra đặc tính riêng và một môi trường khiến cư dân thực sự muốn đến sống.

“Vũ Yên cần phát huy lợi thế sinh thái, tôn trọng tự nhiên và tạo bản sắc, kết nối với đô thị hiện hữu để đóng góp vào sự phát triển chung của Hải Phòng”, TS.KTS. Trương Văn Quảng. Ảnh: MIK Group

Mô hình "Thành phố cao tầng" The Harbor Skyline

Trong bối cảnh đó, dự án The Harbor Skyline do MIK Group phát triển là một trong những nguồn cung cao tầng mới tại Vũ Yên. Dự án có quy mô gần 50 ha, được định vị theo mô hình “thành phố cao tầng” trên đảo, với nhiều cụm tòa được tổ chức trong hệ cảnh quan, tiện ích và không gian cộng đồng đồng bộ.

Dự án khai thác lợi thế mặt nước và không gian xanh của Vũ Yên, đồng thời phát triển hệ tiện ích phục vụ nghỉ ngơi, vận động, vui chơi và kết nối cộng đồng. Trong tương lai, cư dân còn có thể tiếp cận hệ sinh thái tiện ích của Royal Island. Cơ cấu căn hộ từ studio đến các sản phẩm diện tích lớn mở rộng lựa chọn cho nhiều nhóm khách hàng.

Dự án The Harbor Skyline công bố động thổ ngày 4/11, khởi đầu hành trình phát triển mô hình “thành phố cao tầng” trên đảo Vũ Yên. Ảnh phối cảnh: MIK Group

Cầu Hoàng Gia tạo liên kết trực tiếp với khu vực trung tâm Hải Phòng; các tuyến theo quy hoạch như cầu Ngô Quyền được kỳ vọng tiếp tục hoàn thiện mạng lưới giao thông giữa Vũ Yên với Thủy Nguyên, các khu công nghiệp và khu vực cảng biển.

Sự xuất hiện của những nguồn cung mới cho thấy thị trường Vũ Yên đang bước sang giai đoạn cạnh tranh rõ nét hơn về chất lượng sản phẩm và khả năng đáp ứng nhu cầu thực. Khi người mua ngày càng cân nhắc kỹ về môi trường sống, tiện ích, kết nối, pháp lý và chi phí sở hữu, ưu thế dài hạn sẽ thuộc về những dự án có thể chuyển các giá trị quy hoạch thành trải nghiệm sử dụng cụ thể và duy trì sức hấp dẫn sau những nhịp tăng trưởng ngắn hạn.

(Nguồn: MIK Group)